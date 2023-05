Program TV na weekend 26-28.05: Shazam! Gniew bogów, Titane, Terminator 2: Dzień sądu

Shazam! Gniew bogów, Titane, Pamiętnik przelotnego romansu i Barcelona 77 to najciekawsze premiery tego weekendu. Warto również obejrzeć Terminator 2: Dzień sądu, Nietykalnych i Czas zabijania. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Yellowjackets – sez. 1, odc. 1 – 5

20:00

CANAL+ Seriale

W 1996 roku samolot z żeńską drużyną piłkarek, lecących z New Jersey do Seattle, rozbija się w dzikich rejonach Ontario. Licealistki Shauna, Taissa, Jackie, Natalie, Misty wraz z resztą ocalałych przez długich dziewiętnaście miesięcy muszą walczyć o przetrwanie. 25 lat później, już jako dorosłe kobiety, przekonują się, że nie zostawiły tej mrocznej przeszłości za sobą.

Zobacz także:

The Last of Us – sez. 1, odc. 1 – 20:10 (HBO)

Dzień Matki – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:10 (ale kino+)

Interview – sez. 1, odc. 7 - 8 – 20:50 (CANAL+ Premium)

DNA – sez. 2, odc. 6 - 21:00 (CANAL+ Premium)

A Black Lady Sketch Show – sez. 4, odc. 3 – 4 - 21:35 (HBO3)

SOBOTA:

Mroczne materie – sez. 2, odc. 1 – 7

20:00

HBO3

Po przejściu przez bramę do innego świata Lyra Belacqua (Dafne Keen) trafia do opustoszałego miasta. Spotyka tam Willa Parry'ego (Amir Wilson). Bardzo szybko oboje orientują się, że ich historie są ze sobą połączone. Wspólnie postanawiają odnaleźć ojca chłopaka. Ich wędrówka okazuje się pełna niebezpieczeństw, zwłaszcza, że właśnie rozpętała się wojna. W dodatku Marisa Coulter (Ruth Wilson) nie zaprzestaje poszukiwań swojej córki. Jest zdeterminowana, by sprowadzić ją do domu. Adaptacja trzyczęściowego cyklu fantasy Philipa Pullmana o tym samym tytule.

Zobacz także:

Yellowjackets – sez. 1, odc. 6 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Sukcesja – sez. 4, odc. 10 (ost.)

3:00 (poniedziałek)

HBO

Czwarta odsłona nagradzanego serialu poruszającego wątki walki o władzę między dorosłymi już dziećmi Logana Roya (Brian Cox) - Kendallem (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Romanem (Kieran Culkin) i Connorem (Alan Ruck). Starzejący się ojciec stopniowo zaczyna się wycofywać z działalności biznesowej. Jednocześnie wydaje się, że przesądzona jest już sprzedaż koncernu medialnego Waystar Royco technologicznemu wizjonerowi Lukasowi Matssonowi. Perspektywa tej transakcji wywołuje jednak w rodzinie falę olbrzymiego niepokoju i tworzy podziały między Royami, którzy próbują przewidzieć, jak po jej sfinalizowaniu będzie wyglądało ich życie. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni, co początkuje walkę o władzę między członkami rodziny.

Zobacz także:

#BringBackAlice – sez. 1, odc. 4 - 20:10 (HBO)

Grantchester – sez. 7, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Kruk. Czorny Woron nie śpi – odc. 5 - 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 3 – 3:00 (AMC)