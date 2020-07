Program TV na weekend: 31.07 - 01-02.08.2020: Titanic, Nietykalni i inne

fot. Paramount/20th Century Fox

PIĄTEK:

Brooklyn 9-9 – sez. 1, odc. 1 – 4

16:30

FOX Comedy

Serial Brooklyn 9-9 opowiada o zróżnicowanej grupie detektywów z Nowego Jorku, którzy nigdy nie brali na poważnie swojej pracy. Wszystko zmienia się, gdy za prowadzenie posterunku zabiera się kapitan z 30-letnim stażem w terenie.

Belgravia – sez. 1, odc. 5 – 6 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Cardinal – sez. 4, odc. 1 – 6 - 20:10 (ale kino+)

Lucyfer – sez.2, odc. 12 – 21:10 (Metro TV)

Dom grozy: Miasto Aniołów – sez. 1, odc. 5 - 21:10 (HBO)

Gomorra – sez. 1, odc. 8 - 23:10 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Na cały głos – odc. 1

20:00

Cinemax

Produkcja bazuje na bestsellerowej książce Gabriela Shermana pod tytułem The Loudest Voice in the Room. Jest to opowieść o Rogerze Ailesie, założycielu Fox News - w serialu poznamy kluczowe momenty w jego karierze, wkroczeniu przez niego na polityczną ścieżkę, a także oskarżenia o molestowanie seksualne, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku.

Endeavour – sez. 1, odc. 2 - 19:30 (Epic Drama)

Noughts + Crosses – sez. 1, odc. 1 – 6 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Drwale – odc. 1 – 2

22:00

National Geographic

Akcja serialu rozgrywa się w niewielkiej osadzie w dzisiejszej kanadyjskiej prowincji Quebec. Gdy Kościół katolicki wysyła jezuickich kapłanów, aby nawrócili rdzenną ludność, Francja wysyła podwładnych do zasiedlenia nowego terytorium, wraz z „Filles Du Roi', młodymi kobietami, które mają zakładać rodziny z miejscowymi. Wśród bohaterów zobaczymy grupę wyrzutków, łotrów i niewinnych osób, które muszą pokonać wiele trudności związanych z postawionym przed nich zadaniem. Tym bardziej, że wkrótce dojdzie do starcia między nowymi osadnikami a rdzenną ludnością.

Więzy krwi – sez. 2, odc. 1 – 2 – 20:10 (ale kino+)

Syrena – sez. 3, odc. 10 - 21:00 (HBO3)

Obsesja Eve – sez. 3, odc. 4 – 21:45 (HBO3)

Stumptown – sez. 1, odc. 1 – 2 – 22:00 (FOX Comedy)

Tacy jesteśmy – sez. 4, odc. 9 – 10 - 1:25 (poniedziałek) (FOX)

Perry Mason – sez. 1, odc. 7 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)