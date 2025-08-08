placeholder
Reklama
placeholder

Wydanie weekendowe

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  gry 
Doom: The Dark Ages ULTRAKILL

Ostatni Doom jest dla Was za wolny? Ta gra przyśpieszy Wam puls

Ostatni Doom jest dla Was za wolny? Ta gra przyśpieszy Wam puls New Blood Interactive
Reklama

Po premierze ostatniego Dooma pojawiły się negatywne głosy o spowolnionym tempie tej gry. Dla osób, które marzą o szybkim, brutalnym i niepohamowanym rozrywaniu na kawałki demonicznego pomiotu, zasugeruję powstającą grę ULTRAKILL.

Po swojej premierze nowy Doom: The Dark Ages podzielił fanów marki. Po ekstremalnie szybkim i wymuszającym stałe poruszanie się Doom: Eternal Bethesda dostarczyła graczom nieco bardziej stonowaną produkcję. Bohater stracił możliwość robienia uników czy skoków w powietrzu, a stałe zmienianie broni i korzystanie z całego inwentarza w trakcie walki stały się zbędne. Nie jest to zły styl rozgrywki, ale zdecydowanie różniący się od tego, do czego przyzwyczaiła graczy poprzednia część i jej dodatki. Jednak dla osób, które z utęsknieniem myślą o szybkim zmienianiu broni, przeskakiwania między przeciwnikami i niemalże nieograniczonym pędzie, mam coś specjalnego do polecenia.

Czym jest ULTRAKILL?

Osoby, które obejrzą zwiastun tej gry, mogą uznać, że mamy tu do czynienia z kolejną strzelanką retro, która swoją grafiką próbuje wzbudzić nostalgię do czasów starego, dobrego PlayStation. Na dodatek, aby jeszcze bardziej wzbudzić podejrzenia, to wszystko jest dostępne w Early Accessie. Nie dajcie jednak zwieść się pozorom, próba zaszufladkowania tej produkcji jest nie tyle niewłaściwa, co po prostu zabawna. Na pierwszy rzut oka określiłbym ULTRAKILL jako szybki shooter z elementami Devil May Cry, Sekiro i wspomnianego Doom Eternal z fabułą wyjętą niczym z Boskiej Komedii Dantego. Na sam koniec posypano to odrobiną absurdów rodem z anime. 

Trach, Prach, Bum, Wziuuum, Trzask – rozgrywka

Ale jak się w to gra? Powyższa dawka onomatopei bardzo dobrze ukazuje ilość rzeczy dziejących się na ekranie w ciągu jakichś 6-8 sekund podczas doświadczania ULTRAKILL. Gra stawia na wartką akcję i szybki czas reakcji. Tutaj liczy się każda sekunda, a najmniejsze zawahanie może oznaczać zgon. Przeciwnicy są szybcy (przynajmniej na standardowym i wysokim poziomie trudności). Mimo że nie wszyscy zadają ogromne ilości obrażeń, to brak jakichkolwiek apteczek i specyficzny sposób leczenia się zmuszają gracza do unikania zranień – otóż w grze gramy robotem nazwanym V1, który jest napędzany ludzką krwią (do fabuły i pokręconego lore przejdziemy później). Aby się uleczyć, należy kąpać się w czerwonej posoce eksterminowanych przez nas przeciwników. Oznacza to eliminowanie ich z bliskiej odległości, czyli wystawianie się na strzał. A to zmusza gracza do jeszcze szybszych reakcji.

Czym możemy rozpruć naszych adwersarzy? Technicznie ULTRAKILL ma 5 broni: rewolwer, shotgun, minigun, potężny laser i wyrzutnię rakiet. To tylko pozornie mało. Każda z broni ma swoje trzy mocno różniące się między sobą warianty, a niektóre narzędzia mordu mają alternatywne wersje, które też dzielą się na kolejne trzy opcje. I tak oto dwururka z doczepionym granatnikiem może zamienić się w strzelbę automatyczną lub dostajemy szansę doczepić do niej piłę łańcuchową. Moim faworytem pozostaje rewolwer pozwalający graczowi na wyrzucanie w powietrze monet, których zestrzelenie gwarantuje odbicie się pocisku w najbliższego wroga ze zwiększonymi obrażeniami. Amunicja się tu nigdy nie kończy, aby zachęcić do eksperymentowania, tylko niektóre bronie mają cooldown po wystrzeleniu. Dla ludzi, którzy kochają głupie pomysły niczym z anime, dodam, że gra zamieniła klasyczny dla FPS-ów rocketjumping na rocketflying: alternatywny strzał z wyrzutni rakiet zamraża pociski w powietrzu, więc można na nie wskoczyć jak na deskorolkę i unieść się w przestworza.

nullNew Blood Interactive

Walka ma pewien dodatkowy atut, jakim są mechaniczne dłonie, które nasz robotyczny protagonista odblokowuje wraz z postępem gry. Kampanię zaczynamy z zadającą mało obrażeń niebieską pięścią. Jednak ta niepozorna opcja walki wręcz pozwala na parowanie pocisków. Co więcej, V1 po odbiciu kul zamienia je w wybuchowe i odnawia sobie tym w pełni zdrowie, co jest na wagę złota. Parować da się nie tylko tym, czym strzelają w nas przeciwnicy. Jeżeli zaczniemy uderzać pięścią w pociski z własnej strzelby, zamienimy ją w niesamowicie szybki granatnik. Wymaga to oczywiście odpowiedniego wyczucia, ale ta umiejętność pozwala na jeszcze szybsze eliminowanie wrogów.

Oprócz podstawowej niebieskiej pięści dostajemy jeszcze dwie dodatkowe, a czwarta ma się z czasem pojawić w grze.  Czerwona pięść zastępuję niebieską. Sprawia to, że tracimy zdolność parowania, natomiast w zamian dostajemy możliwość wykonania potężnego strzału z zamontowanej na knykciach lufy. Prawdziwą bajką jest natomiast zielona, pełniąca w grze rolę linki przyciągającej do wrogów. Nie jest to nic rewolucyjnego, jednak w ULTRAKILL ta opcja idealnie wtapia się w system poruszania się, który zmusza gracza do wykonywania najbardziej epickich sytuacji, jakie można sobie wyobrazić. To gra, w której na przestrzeni wspomnianych na początku 6-8 sekund wystrzeliwujemy w przeciwnika wybuchową salwę z shotguna, aby zostać wyrzuconym w powietrze eksplozją, przelecieć przez pół mapy, jednocześnie wysyłając w przestrzeń kilka monet, które natychmiast zestrzeliwujemy rewolwerem, żeby na koniec przyciągnąć się do kolejnego wroga i zdemolować mu facjatę minigunem czy laserem. Istna magia.

nullNew Blood Interactive

Gra mocno zachęca do tego, aby nie skupiać się tylko na efektywnym eliminowaniu wrogów. Tu trzeba mieć styl. W każdym momencie jesteśmy nagradzani za bardziej urozmaicone podejście do mordu i zniszczenia. Nie chcąc wiele spoilerować, dodam tylko, że osoby, które wymaksują absolutnie wszystko, dostaną dostęp do najcięższych starć w grze.

Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie – fabuła

Po co jednak ta cała brutalność i agresja? Co sprawia, że jako gracze chcemy niszczyć piekielny pomiot, który jest stawiany nam na drodze? Choć ULTRAKILL oferuje powód, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zignorować i cieszyć się jatką. Jednak historia pozwala wyciągnąć z gry znacznie więcej. Całość fabuły zaczyna się w bardzo enigmatyczny, a jednocześnie prosty sposób. Na ekranie tytułowym dowiadujemy się, że ludzkość jest martwa, a piekło jest przepełnione ludzkimi duszami. Przed zmierzchem rasy ludzkiej na Ziemi zdołano jednak stworzyć ostatni koszmar wojny, czyli roboty napędzane krwią. W grze sterujemy jednym z takich robotów, wcześniej wspomnianym V1, który w poszukiwaniu swojego czerwonego paliwa zawędrowuje aż do miejsca katuszy grzeszników i zaczyna wielką rzeź dusz potępionych oraz ich oprawców. Na pierwszy rzut oka fabuła z kategorii „robot zabija demony w piekle” wydaje się banalnie prosta, ale diabeł tkwi w szczegółach. Fabuła nie jest opowiadana wprost – gracz musi ją składać z fragmentów znajdowanych na terminalach, konstrukcji świata i symboliki religijno-literackiej. Pojawiają się odniesienia do Biblii, apokryfów, mitologii i klasycznej literatury. Bardzo przypominało mi to system czytania opisów przedmiotów z gier Fromsoftware, tylko tutaj po pokonaniu przeciwnika podchodzi się do terminala, aby dowiedzieć się więcej o lore świata przedstawionego. 

nullNew Blood Interactive

W podobny sposób historię przekazuje nam narracja środowiskowa. Gra w wielu aspektach jest adaptacją Boskiej Komedii Dantego, czyli włoskiej epopei narodowej, w której szlachetny rycerz w poszukiwaniu swojej ukochanej przechodzi przez 9 kręgów piekielnych, 7 tarasów czyśćca i 10 sfer nieba. Jako V1 przyjdzie nam zwiedzić 9 pięter otchłani (chociaż na razie dostępnych jest tylko 7). Zarówno design poszczególnych z nich, jak i przeciwnicy, których tam spotkamy, wiele powiedzą nam o tym, jak działa piekło. Jako przykład podam pierwszy poziom, czyli Limbo, które w oryginale nie było miejscem katorgi, a po prostu iluzją normalności dla dusz niewierzących w Boga. Na  pierwszym piętrze zobaczymy przepastne łąki, wyświetlone na ekranach mających emitować rzeczywistość, czy poukrywane głośniki mające odtwarzać śpiew ptaków. Tego typu kreatywnych zagrywek jest więcej, a moim faworytem pozostaje adaptacja rzeki Styks, w której po przypatrzeniu się możemy dostrzec ręce proszących o pomoc dusz. Każde piętro ma swój własny niepowtarzalny klimat, który na dodatek nawiązuje do literatury klasycznej. Czysta sztuka.

nullNew Blood Interactive

Jednak nie cała fabuła jest trzymana w opisach. W trakcie gry nieraz przyjdzie nam zawalczyć z kreowanym na głównego antagonistę archaniołem Gabrielem, który aktualnie pełni funkcję naczelnika piekieł. Nie jest on zadowolony z chaosu, jaki ciągnie za sobą mordujący wszystko gracz. Anioł dubbingowany jest przez znanego z innych produkcji New Blood Interactive Gianniego Matragrano, a każde z dwóch starć z nim jest niezwykle klimatyczne i epickie. Oba pojedynki mają w sobie pewną energię, którą dotychczas zdarzało mi się czuć tylko przy niektórych anime opartych na pojedynkach. Anielski wysłannik ściga nas przez piekło, a jego historia jest zaskakująco poruszająca. Klimat całej opowieści kojarzy mi się mocno z mangą Berserk, a sam Gabriel trochę przypomina mi Griffitha. W podobnie poważny i wzniosły sposób potraktowani są tu ukryci bossowie, których spotykamy po wymaksowaniu wszystkich poziomów w grze, ale o nich więcej nie powiem, jeśli jesteście zainteresowani, zagrajcie.

nullNew Blood Interactive

Mimo wszystko rozpisuję się tu na temat konceptów cierpiących dusz, piekielnej kary i innych dość wzniośle brzmiących motywów, a jednak warto zaznaczyć, że gra, w której możemy pięścią uderzać własne pociski, ma w sobie też sporo humoru. Wszelkiego rodzaju easter eggów jest od groma, przez drobne gagi, aż po ukryte poziomy, z których każdy jest unikalny. Każdy zmienia gameplay, w jednym przyjdzie nam zagrać w romansową visual novelkę z wrednym robotem (oczywiście, że to ukryty poziom do piętra piekieł, na którym karze się rozpustników), na innym z kolei zagramy w symulator rybaka. Więcej nie chcę spoilerować, bo niektóre naprawdę zaskakują, a na dodatek jest w nich umieszczona ukryta część historii, która pomaga nam zrozumieć, co stało się w piekle po apokalipsie.

Jest tu też pewna magia dotycząca historii, całkowicie oparta na kontraście. Z jednej strony czysta brutalność, z drugiej filozoficzne wpisy na niektórych terminalach, a zaraz obok jakiś mem czy nawiązanie. Humor i powaga tuż obok siebie. 

PlayStation 1 na sterydach – grafika i udźwiękowienie

Gra zdecydowanie jest częścią trendu produkcji indie, które korzystają ze stylistyki mającej przywołać na myśl grafikę z czasów PlayStation 1 czy pierwszego Quake'a. Mamy sporo pikseli i jednostajnych prostych tekstur. Nie jest to jednak wada, a zaleta, która pokazuje mi, że pogoń za hiperrealistyczną grafiką w grach wideo to bieganie w kółko. ULTRAKILL nie zachwyci Was niesamowitymi szczegółami, ale absolutnie wszystko nadrobi wspaniałym designem. Każde piętro piekieł zostaje w głowie na długo, właśnie przez swoje wizualia. Czy to spokojne Limbo, czy piramidy otoczone gorącym piaskiem na piętrze Chciwości – kreatywność designu potęgowana jest tym, że niemal każdy element jest tu jakimś nawiązaniem do Boskiej Komedii, albo kreatywnym elementem lore. O Styksie i wystających z niego duszach wspomniałem, ale jest tego znacznie więcej. Poziomy Obżarstwa dają nam możliwość walki w gigantycznym piekielnym żołądku, na piętrze Przemocy zobaczymy olbrzymie pole bitwy, które rozpada się z biegiem trwania poziomu. 

nullNew Blood Interactive

To samo tyczy się designów przeciwników. Każdy wyróżnia się wizualnie, co pozwala odpowiednio reagować na nich w trakcie walki. Pomniejszy piekielny pomiot ścigający gracza przypomina, że należy cały czas pozostawać w ruchu, potężne posągi wywołują eksplozje, za którymi ciągną się fale raniące gracza. Każdy z tych designów przypomina, na co uważać i jak się poruszać. Ale jeszcze bardziej zaskakuje to, jak wiele poszczególne modele mówią o karach lub rolach w upadłym piekle. Powykręcane w nienaturalny sposób manekiny mocno oddają nastrój piekielnych kar, a anioły stylizowane na zgodne z biblijnymi opisami (czyli nie za bardzo humanoidalne) przypominają, kto na dole rozdaje karty.

Muzyka z ULTRAKILLA to nic przypominającego soundtrack Micka Gordona z nowych Doomów. Tam udźwiękowienie miało nam przede wszystkim wprowadzić tempo i brutalność, aby na każdym kroku gracz czuł, że rozrywa zastępy demonów. Piekielne przygody V1 wciąż mają ten element tempa, ale w muzyce znacznie więcej jest pewnego poczucia zagrożenia i melancholii. Synthwave dodaje prędkości do każdego pojedynku i osamotnienia podczas eksploracji. Niesamowita uczta audiowizualna! 

nullNew Blood Interactive

Sąd Ostateczny – podsumowanie

Zagrajcie w ULTRAKILL. Moje słowa nie są w stanie oddać najbardziej epickich momentów tej gry. Nie baczcie na to, że tytuł ten znajduje się w Early Accessie, gdyż contentu tu nie brak, a fakt, że pojawi się go jeszcze więcej, tylko dodaje emocji. Oczywiście nie jest to gra dla każdego, nie wszyscy będą w stanie pogodzić się ze wciąż rosnącym tempem czy nie najprostszym poziomem trudności. Ale Steam ma opcję refundowania i w związku z tym, jeżeli jesteście fanami strzelanek pierwszoosobowych, nie ma na co czekać (chyba że na przyszłe aktualizacje z contentem). Jest to czysta, wydestylowana wręcz frajda.

Reklama
placeholder
Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV