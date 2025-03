Horror po ponad 15 latach może dostać sequel. Zestarzał się jak wino

Fot. Materiały prasowe

Zabójcze ciało to ciekawy przypadek. Film w trakcie premiery w 2009 roku nie odniósł komercyjnego sukcesu, ale z czasem zyskał lojalne grono fanów i status cult classic (zresztą, scenarzystka Diablo Cody nie ma chyba szczęścia, jeśli chodzi o horrory, bo jej nowy projekt, Lisa Frankenstein, przechodzi teraz bardzo podobną drogę). Od kilku lat słychać doniesienia o sequelu i wygląda na to, że wreszcie coś rzeczywiście ruszyło w tej sprawie. Amanda Seyfried, która wystąpiła w produkcji u boku Megan Fox, podzieliła się z fanami optymistyczną aktualizacją.

Cult classics - jak przejść od klapy finansowej i artystycznej do miana klasyka?

Zabójcze ciało - czy powstanie sequel?

Myślę, że robimy kolejny – powiedział Amanda Seyfried fanowi w klipie na TikToku, który udostępnił portal Bloody Disgusting. – Nie potwierdziłam tego! Powiedziałam: „Myślę” – gwiazda w tym momencie mrugnęła porozumiewawczo. – Pracujemy nad tym!

Choć Amanda Seyfried nie chciała nic „potwierdzić”, to z jej słów jasno wynika, że pracują nad sequelem horroru Zabójcze ciało. Prawdopodobnie stara się nic nie obiecywać fanom, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że od procesu preprodukcji do nakręcenia filmu jest bardzo długa droga i wiele tytułów na zawsze zatrzymuje się gdzieś w połowie.

Wcześniej wspomniana scenarzystka Diablo Cody także wyraziła zainteresowanie sequelem. W wywiadzie z 2024 roku powiedziała, że nie skończyła jeszcze z Zabójczym ciałem i szuka osób, które uwierzą w ten projekt tak samo, jak ona. W innej rozmowie przyznała, że na początku czuła się upokorzona, gdy film okazał się klapą finansową i zebrał słabe recenzje, ale z czasem poczuła się naprawdę szczęśliwa widząc, że nowe pokolenie widzów pokochało jej film.

Na początku pomyślałam: „Och, gdzie była ta publiczność, kiedy jej potrzebowałem?”. A wtedy zdałam sobie sprawę, że prawdopodobnie mieli wtedy... jakieś siedem lat.

