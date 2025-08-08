placeholder
Wydanie weekendowe

Brzydka siostra
-
Na weekend

Czy jesteśmy świadkami odrodzenia body horroru? Od Frankensteina do Substancji

ULTRAKILL
-
Na weekend

Ostatni Doom jest dla Was za wolny? Ta gra przyśpieszy Wam puls

VOD sierpień
-
Na weekend

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

42. Rocky (1976)
-
Na weekend

Obejrzałem wszystkie części Rocky’ego. Oto mój ranking i jedno 10/10

Gabriela Muskała
-
Na weekend

Gabriela Muskała: Kino to przecież wymiana poglądów! [WYWIAD]

Vertigo
-
Na weekend

Blondynki, zbrodnie i podglądanie – Hitchcock oczami Gen Z

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  apple tv+ 
hbo max wednesday skyshowtime nowości netflix weekend Prime video disney+ VOD

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)
Co obejrzeć w ten sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.

Ten weekend zapowiada się wyśmienicie pod względem nowości na VOD. Przede wszystkim powróciła z nowym sezonem Wednesday, czyli jeden z najbardziej popularnych seriali ostatnich lat. Ponadto fani Star Treka też będą zadowoleni, ponieważ premierę na polskim streamingu ma 3. sezon Star Trek: Nieznane nowe światy. Do tego zadebiutuje wyczekiwany Outlander: Krew z krwi. Dostępne są już nowe odcinki drugiego sezonu komedii Platoniczna przyjaźń. Po wielu latach powróciła również animacja Bobby kontra wapniaki

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (8 - 10 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Netflix postawił w tym tygodniu wszystko na jedną kartę. Najważniejszą premierą tego tygodnia jest 2. sezon Wednesday, w którym do swojej roli powróciła Jenna Ortega. 

  • Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki (2025) - serial dokumentalny. Poznaj z bliska elitarnych graczy i trenerów futbolu uniwersyteckiego w tym szczerym serialu dokumentalnym, który zagląda za kulisy dramatycznego sezonu w lidze SEC. Premiera 5 sierpnia.
  • Wednesday (2025) - Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, by ponownie przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie zmierzy się nie tylko z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, ale również z rodziną, przyjaciółmi i dawnymi przeciwnikami. Przed nią kolejny rok pełen zachwycająco mrocznego, szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i chłodny urok, Wednesday zostaje wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach tajemnicę. Premiera pierwszej części 2. sezonu 6 sierpnia. 

Wednesday - 2. sezon

arrow-left
Wednesday - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

  • Skradzione diamenty: Skok stulecia (2025) - film dokumentalny. Antwerpia, 2003 r. Szajka złodziei okrada twierdzę nie do zdobycia: centrum dystrybucji diamentów. Kto stoi za skokiem stulecia - i jakim cudem to się udało? Premiera 8 sierpnia. 

Poza tym bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto tytuły warte uwagi:

Disney+

Disney+ również ma kilka nowości do zaproponowania na ten weekend:

  • Bobby kontra wapniaki - Komedia o przygodach Hanka Hilla oraz jego rodziny i sąsiadów. Premiera całego 14. sezonu 4 sierpnia.

Bobby kontra wapniaki

arrow-left
Bobby kontra wapniaki
fot. Hulu
arrow-right

  • Rodzina Dumnych: Głośniej i dumniej - serial opowiada o 14-letniej Penny i jej szalonej rodzince. Premiera całego 3. sezonu 6 sierpnia.
  • Lato 69 - Abby zatrudnia striptizerkę, by dodała jej pewności siebie i przybliżyła tajniki seksu. Premiera 8 sierpnia.
  • Necaxa - Eva Longoria, Rob McElhenney i Ryan Reynolds tchną nowe życie w kultowy meksykański klub Necaxa. Premiera 8 sierpnia.
  • Ralph Barbosa: Planeta Bosa - Randki, newsy i Ralph - poznaj jego poglądy i miłosne podboje. Premiera 8 sierpnia.

APPLE TV+

W ten weekend warto obejrzeć nowe odcinki chwalone serialu Platoniczna przyjaźń z Sethem Rogenem i Rose Byrne.

  • Platoniczna przyjaźń (2025) - Drugi sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" jest kontynuacją historii ulubionej pary najlepszych przyjaciół (Rogen i Byrne), którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami wieku średniego: pracą, ślubami, związkami i kryzysami. Robią wszystko, by być dla siebie oparciem - chociaż nie zawsze im to wychodzi. W obsadzie drugiego sezonu ponownie zobaczymy Macfarlane'a i Gallo, a gościnnie pojawią się Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett i Milo Manheim. Premiera dwóch odcinków 2. sezonu 6 sierpnia.

Platoniczna przyjaźń - 2. sezon

arrow-left
Platoniczna przyjaźń - 2. sezon
fot. Apple TV+
arrow-right

Ponadto nadróbcie nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Fani Eddie'ego Murphy'ego i Pete'a Davidsona powinni sprawdzić komedię pt. The Pickup, która trafiła w tym tygodniu na platformę. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali OdliczanieTego lata stałam się piękna.

  • The Pickup (2025) - dwóch skrajnie różnych ochroniarzy, Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson), wpada podczas przejazdu w zasadzkę zastawioną przez bandę z błyskotliwą Zoe (Keke Palmer) na czele. Rutynowy odbiór gotówki zmienia się w koszmar. W chaosie, który następuje, nietuzinkowi bohaterowie walczą o przetrwanie i ścierają się nie tylko z wrogami, ale także ze sobą. Premiera 6 sierpnia. 

The Pickup - zwiastun #1

arrow-left
The Pickup - zwiastun #1
Źródło: YouTube
arrow-right

SkyShowtime

Na SkyShowtime trafił wyczekiwany 3. sezon serialu ze świata Star Trek:

  • Star Trek: Nieznane nowe światy (2025) - w trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi. Premiera 3. sezonu 4 sierpnia.
Star trek: Strange New World - 3 sezonfot. materiały prasowe

HBO Max

HBO Max w ten weekend zaprezentuje pierwszy odcinek spin-offu Outlandera. Nie zabraknie też kilku dokumentów:

  • Outlander: Krew z krwi - Serial skupia się na losach i relacji rodziców Jamiego Frasera - Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Premiera pierwszego odcinka 9 sierpnia. 

Outlander: Blood of My Blood

arrow-left
Outlander: Blood of My Blood
fot. Starz
arrow-right

  • Morderstwa w Austin - Czteroczęściowy serial dokumentalny bada brutalne morderstwo czterech nastolatek w lodziarni 6 grudnia 1991 roku w Austin, w Teksasie. Premiera pierwszego odcinka 4 sierpnia.
  • Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills - HBO Sports i NFL Films łączą siły, by pokazać kulisy obozu treningowego NFL i przygotowania do nowego sezonu. Premiera 6 sierpnia.

W tym tygodniu bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto filmy:

  • Królestwo Planety Małp - Pokolenia po panowaniu Cezara, pojawia się małpa, która ma zdefiniować przyszłość.
  • King Kong - Peter Jackson reżyseruje kultową opowieść o gigantycznej małpie schwytanej na dzikich terenach i sprowadzonej do cywilizacji.
  • Ewolucja planety małp - Kruchy pokój między ludźmi a małpami zostaje zagrożony, a nieufność i zdrada powadzą do wojny o panowanie nad Ziemią.
  • Geneza planety małp - Pojedynczy akt współczucia i arogancji prowadzi do wojny, jakiej świat jeszcze nie widział.
  • Wojna o planetę małp - Cezar i jego małpy stają do walki z armią ludzi w epickim starciu, które zadecyduje o losie obu gatunków… i przyszłości całej planety.
  • Fale - Obraz śledzi emocjonalną podróż afroamerykańskiej rodziny z południowej Florydy, która stara się poradzić sobie ze stratą.

INNE SERWISY VOD:

  • Frendo (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Polsat Box Go, Rakuten TV) - W podupadającym miasteczku na Środkowym Zachodzie powraca Frendo – klaun będący niegdyś symbolem sukcesu. Teraz staje się przerażającą zmorą dla mieszkańców.

Clown in a Cornfield - zwiastun

arrow-left
Clown in a Cornfield - zwiastun
Źródło:
arrow-right

