VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

Co obejrzeć w ten sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.

Ten weekend zapowiada się wyśmienicie pod względem nowości na VOD. Przede wszystkim powróciła z nowym sezonem Wednesday, czyli jeden z najbardziej popularnych seriali ostatnich lat. Ponadto fani Star Treka też będą zadowoleni, ponieważ premierę na polskim streamingu ma 3. sezon Star Trek: Nieznane nowe światy. Do tego zadebiutuje wyczekiwany Outlander: Krew z krwi. Dostępne są już nowe odcinki drugiego sezonu komedii Platoniczna przyjaźń. Po wielu latach powróciła również animacja Bobby kontra wapniaki.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (8 - 10 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Netflix postawił w tym tygodniu wszystko na jedną kartę. Najważniejszą premierą tego tygodnia jest 2. sezon Wednesday, w którym do swojej roli powróciła Jenna Ortega.

Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki (2025) - serial dokumentalny. Poznaj z bliska elitarnych graczy i trenerów futbolu uniwersyteckiego w tym szczerym serialu dokumentalnym, który zagląda za kulisy dramatycznego sezonu w lidze SEC. Premiera 5 sierpnia.

Wednesday Premiera pierwszej części 2. sezonu 6 sierpnia.

Wednesday - 2. sezon

Skradzione diamenty: Skok stulecia Premiera 8 sierpnia.

Poza tym bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto tytuły warte uwagi:

Disney+

Disney+ również ma kilka nowości do zaproponowania na ten weekend:

Bobby kontra wapniaki Premiera całego 14. sezonu 4 sierpnia.

Bobby kontra wapniaki

Rodzina Dumnych: Głośniej i dumniej Premiera całego 3. sezonu 6 sierpnia.

Lato 69 - Abby zatrudnia striptizerkę, by dodała jej pewności siebie i przybliżyła tajniki seksu. Premiera 8 sierpnia.

Necaxa - Eva Longoria, Rob McElhenney i Ryan Reynolds tchną nowe życie w kultowy meksykański klub Necaxa. Premiera 8 sierpnia.

Ralph Barbosa: Planeta Bosa - Randki, newsy i Ralph - poznaj jego poglądy i miłosne podboje. Premiera 8 sierpnia.

APPLE TV+

W ten weekend warto obejrzeć nowe odcinki chwalone serialu Platoniczna przyjaźń z Sethem Rogenem i Rose Byrne.

Platoniczna przyjaźń (2025) - Drugi sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" jest kontynuacją historii ulubionej pary najlepszych przyjaciół (Rogen i Byrne), którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami wieku średniego: pracą, ślubami, związkami i kryzysami. Robią wszystko, by być dla siebie oparciem - chociaż nie zawsze im to wychodzi. W obsadzie drugiego sezonu ponownie zobaczymy Macfarlane'a i Gallo, a gościnnie pojawią się Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett i Milo Manheim. Premiera dwóch odcinków 2. sezonu 6 sierpnia.

Platoniczna przyjaźń - 2. sezon

Ponadto nadróbcie nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Fani Eddie'ego Murphy'ego i Pete'a Davidsona powinni sprawdzić komedię pt. The Pickup, która trafiła w tym tygodniu na platformę. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali Odliczanie i Tego lata stałam się piękna.

The Pickup (2025) - dwóch skrajnie różnych ochroniarzy, Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson), wpada podczas przejazdu w zasadzkę zastawioną przez bandę z błyskotliwą Zoe (Keke Palmer) na czele. Rutynowy odbiór gotówki zmienia się w koszmar. W chaosie, który następuje, nietuzinkowi bohaterowie walczą o przetrwanie i ścierają się nie tylko z wrogami, ale także ze sobą. Premiera 6 sierpnia.

The Pickup - zwiastun #1

SkyShowtime

Na SkyShowtime trafił wyczekiwany 3. sezon serialu ze świata Star Trek:

Star Trek: Nieznane nowe światy (2025) - w trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi. Premiera 3. sezonu 4 sierpnia.

HBO Max

HBO Max w ten weekend zaprezentuje pierwszy odcinek spin-offu Outlandera. Nie zabraknie też kilku dokumentów:

Outlander: Krew z krwi - Serial skupia się na losach i relacji rodziców Jamiego Frasera - Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Premiera pierwszego odcinka 9 sierpnia.

Outlander: Blood of My Blood

Morderstwa w Austin - Czteroczęściowy serial dokumentalny bada brutalne morderstwo czterech nastolatek w lodziarni 6 grudnia 1991 roku w Austin, w Teksasie. Premiera pierwszego odcinka 4 sierpnia.

Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills - HBO Sports i NFL Films łączą siły, by pokazać kulisy obozu treningowego NFL i przygotowania do nowego sezonu. Premiera 6 sierpnia.

W tym tygodniu bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto filmy:

INNE SERWISY VOD: