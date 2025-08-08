Wydanie weekendowe
Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)
Co obejrzeć w ten sierpniowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Prime Video i innych.
Ten weekend zapowiada się wyśmienicie pod względem nowości na VOD. Przede wszystkim powróciła z nowym sezonem Wednesday, czyli jeden z najbardziej popularnych seriali ostatnich lat. Ponadto fani Star Treka też będą zadowoleni, ponieważ premierę na polskim streamingu ma 3. sezon Star Trek: Nieznane nowe światy. Do tego zadebiutuje wyczekiwany Outlander: Krew z krwi. Dostępne są już nowe odcinki drugiego sezonu komedii Platoniczna przyjaźń. Po wielu latach powróciła również animacja Bobby kontra wapniaki.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (8 - 10 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)
NETFLIX
Netflix postawił w tym tygodniu wszystko na jedną kartę. Najważniejszą premierą tego tygodnia jest 2. sezon Wednesday, w którym do swojej roli powróciła Jenna Ortega.
- Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki (2025) - serial dokumentalny. Poznaj z bliska elitarnych graczy i trenerów futbolu uniwersyteckiego w tym szczerym serialu dokumentalnym, który zagląda za kulisy dramatycznego sezonu w lidze SEC. Premiera 5 sierpnia.
- Wednesday (2025) - Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, by ponownie przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie zmierzy się nie tylko z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, ale również z rodziną, przyjaciółmi i dawnymi przeciwnikami. Przed nią kolejny rok pełen zachwycająco mrocznego, szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i chłodny urok, Wednesday zostaje wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach tajemnicę. Premiera pierwszej części 2. sezonu 6 sierpnia.
- Skradzione diamenty: Skok stulecia (2025) - film dokumentalny. Antwerpia, 2003 r. Szajka złodziei okrada twierdzę nie do zdobycia: centrum dystrybucji diamentów. Kto stoi za skokiem stulecia - i jakim cudem to się udało? Premiera 8 sierpnia.
Poza tym bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto tytuły warte uwagi:
- Stowarzyszenie Umarłych Poetów
- Bob Marley: One Love
- Krew z krwi - 3. sezon
- Tygrysy murawy
- Wyrolowani - od 9.08.
- Champions - od 10.08
- Młodzi Tytani: Akcja! Film - od 10.08
Disney+
Disney+ również ma kilka nowości do zaproponowania na ten weekend:
- Bobby kontra wapniaki - Komedia o przygodach Hanka Hilla oraz jego rodziny i sąsiadów. Premiera całego 14. sezonu 4 sierpnia.
- Rodzina Dumnych: Głośniej i dumniej - serial opowiada o 14-letniej Penny i jej szalonej rodzince. Premiera całego 3. sezonu 6 sierpnia.
- Lato 69 - Abby zatrudnia striptizerkę, by dodała jej pewności siebie i przybliżyła tajniki seksu. Premiera 8 sierpnia.
- Necaxa - Eva Longoria, Rob McElhenney i Ryan Reynolds tchną nowe życie w kultowy meksykański klub Necaxa. Premiera 8 sierpnia.
- Ralph Barbosa: Planeta Bosa - Randki, newsy i Ralph - poznaj jego poglądy i miłosne podboje. Premiera 8 sierpnia.
APPLE TV+
W ten weekend warto obejrzeć nowe odcinki chwalone serialu Platoniczna przyjaźń z Sethem Rogenem i Rose Byrne.
- Platoniczna przyjaźń (2025) - Drugi sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" jest kontynuacją historii ulubionej pary najlepszych przyjaciół (Rogen i Byrne), którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami wieku średniego: pracą, ślubami, związkami i kryzysami. Robią wszystko, by być dla siebie oparciem - chociaż nie zawsze im to wychodzi. W obsadzie drugiego sezonu ponownie zobaczymy Macfarlane'a i Gallo, a gościnnie pojawią się Aidy Bryant, Kyle Mooney, Beck Bennett i Milo Manheim. Premiera dwóch odcinków 2. sezonu 6 sierpnia.
Ponadto nadróbcie nowe odcinki dobrych seriali:
- Fundacja
- Acapulco
- Łowczynie (finał sezonu)
- Dym
- Wódz wojownik
Prime Video
Fani Eddie'ego Murphy'ego i Pete'a Davidsona powinni sprawdzić komedię pt. The Pickup, która trafiła w tym tygodniu na platformę. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali Odliczanie i Tego lata stałam się piękna.
- The Pickup (2025) - dwóch skrajnie różnych ochroniarzy, Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson), wpada podczas przejazdu w zasadzkę zastawioną przez bandę z błyskotliwą Zoe (Keke Palmer) na czele. Rutynowy odbiór gotówki zmienia się w koszmar. W chaosie, który następuje, nietuzinkowi bohaterowie walczą o przetrwanie i ścierają się nie tylko z wrogami, ale także ze sobą. Premiera 6 sierpnia.
SkyShowtime
Na SkyShowtime trafił wyczekiwany 3. sezon serialu ze świata Star Trek:
- Star Trek: Nieznane nowe światy (2025) - w trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi. Premiera 3. sezonu 4 sierpnia.
HBO Max
HBO Max w ten weekend zaprezentuje pierwszy odcinek spin-offu Outlandera. Nie zabraknie też kilku dokumentów:
- Outlander: Krew z krwi - Serial skupia się na losach i relacji rodziców Jamiego Frasera - Briana Frasera i Ellen MacKenzie. Premiera pierwszego odcinka 9 sierpnia.
- Morderstwa w Austin - Czteroczęściowy serial dokumentalny bada brutalne morderstwo czterech nastolatek w lodziarni 6 grudnia 1991 roku w Austin, w Teksasie. Premiera pierwszego odcinka 4 sierpnia.
- Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills - HBO Sports i NFL Films łączą siły, by pokazać kulisy obozu treningowego NFL i przygotowania do nowego sezonu. Premiera 6 sierpnia.
W tym tygodniu bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto filmy:
- Królestwo Planety Małp - Pokolenia po panowaniu Cezara, pojawia się małpa, która ma zdefiniować przyszłość.
- King Kong - Peter Jackson reżyseruje kultową opowieść o gigantycznej małpie schwytanej na dzikich terenach i sprowadzonej do cywilizacji.
- Ewolucja planety małp - Kruchy pokój między ludźmi a małpami zostaje zagrożony, a nieufność i zdrada powadzą do wojny o panowanie nad Ziemią.
- Geneza planety małp - Pojedynczy akt współczucia i arogancji prowadzi do wojny, jakiej świat jeszcze nie widział.
- Wojna o planetę małp - Cezar i jego małpy stają do walki z armią ludzi w epickim starciu, które zadecyduje o losie obu gatunków… i przyszłości całej planety.
- Fale - Obraz śledzi emocjonalną podróż afroamerykańskiej rodziny z południowej Florydy, która stara się poradzić sobie ze stratą.
INNE SERWISY VOD:
- Frendo (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Polsat Box Go, Rakuten TV) - W podupadającym miasteczku na Środkowym Zachodzie powraca Frendo – klaun będący niegdyś symbolem sukcesu. Teraz staje się przerażającą zmorą dla mieszkańców.