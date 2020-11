Program TV na weekend 6-8.11: Alita: Battle Angel, Sonic. Szybki jak błyskawica, Zew krwi i inne

Alita: Battle Angel, Sonic. Szybki jak błyskawica i Zew krwi to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Na uwagę zasługują seriale Król, DNA i Wszystkie stworzenia duże i małe. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Król – odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Król rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.

Zobacz także:

Wychowane przez wilki – sez. 1, odc. 3 - 21:05 (HBO)

Pokój 104 – sez. 4, odc. 9 - 21:45 (HBO3)

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 9 - 22:15 (HBO3)

Ramy – sez. 1, odc. 9 - 22:45 (HBO3)

Gomorra – sez. 2, odc. 9 – 23:45 (TVP Kultura)

SOBOTA:

Sprawa idealna – sez. 4, odc. 1 – 7

20:00

HBO3

The Good Fight to oficjalny spin-off serialu Żona idealna, którego fabuła rozgrywa się rok po wydarzeniach z finału. Bohaterką będzie młoda prawnik, Maia, której reputacja zostaje zniszczona przez finansowy skandal. Jej mentorka, Diane traci przez to wszystkie swoje oszczędności. Obie kobiety zostają wyrzucone z kancelarii Lockhart & Lee i muszą szukać nowej posady w innym mieście.

Zobacz więcej:

Bez skrupułów – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:00 (Polsat)

Chicago Justice – sez. 1, odc. 7 - 21:00 (13 Ulica)

NIEDZIELA:

Wszystkie stworzenia duże i małe – sez. 1, odc. 2

18:30

Epic Drama

Dalsze losy młodego weterynarza Jamesa Herriota, który po przybyciu do hrabstwa Yorkshire poznaje realia pracy na wsi. Mierzy się z okropną pogodą i zrzędliwymi rolnikami. Jego pacjenci to nie tylko domowi pupile, lecz także krowy czy owce. Zdarzają się też dzikie gatunki. Herriot współpracuje z porywczym Zygfrydem oraz jego młodszym bratem - kobieciarzem Tristanem. Serial na motywach książek brytyjskiego weterynarza Jamesa Herriota.

Zobacz także:

DNA – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:10 (ale kino+)

Miasto niedźwiedzia – sez.1, odc. 4 - 21:00 (HBO3)

Królestwo kobiet – odc. 4 - 21:30 (TVN)

Patria – sez. 1, odc. 8 (ost.) - 22:00 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 9 - 22:25 (FOX)

Fear the Walking Dead - sez. 6, odc. 5 – 3:00 (poniedziałek) (AMC)

Od nowa – sez. 1, odc. 3 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)