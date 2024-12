Critics Choice Awards 2025 - nominacje. Wicked i Konklawe idą łeb w łeb, Prawdziwy ból doceniony

fot. Searchlight Pictures/Universal Pictures/Focus Features

To już 30. gala rozdania nagród Critics Choice Awards. Variety poinformowało o nominowanych kandydatach. Na czele stawki znajduje się Konklawe oraz Wicked: Part One. Obie z tych produkcji mają na swoim koncie 11 nominacji, w tym za Najlepszy film. 7 nominacji otrzymała tegoroczna Diuna: Część druga, w tym i za Najlepszą muzykę, a jak dobrze wiadomo - Hans Zimmer został zdyskwalifikowany z tej kategorii jeśli chodzi o rozdanie Oscarów. Warto wspomnieć, że kilka wyróżnień otrzymał również Prawdziwy ból Jessego Eisenberga, który był kręcony w Polsce i jego historia w dużej mierze opiera się na naszym kraju i przeszłości znanego aktora z nim.

Nominacje w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej.

Critics Choice Awards 2025 - nominacje

NAJLEPSZY FILM:

Kompletnie nieznany

Anora

The Brutalist

Konklawe

Diuna: Część druga

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Substancja

Wicked: Part One



NAJLEPSZA AKTORKA:

Cynthia Erivo – Wicked: Part One

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – Substancja

NAJLEPSZY AKTOR:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Kompletnie nieznany

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Konklawe

Hugh Grant – Heretyk

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Danielle Deadwyler – Lekcja gry na pianinie

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked: Part One

Margaret Qualley – Substancja

Isabella Rossellini – Konklawe

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – Prawdziwy ból

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – Kompletnie nieznany

Guy Pearce – The Brutalist

Denzel Washington – Gladiator 2

NAJLEPSZY REŻYSER:

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Konklawe

Brady Corbet – The Brutalist

Jon M. Chu – Wicked: Part One

Coralie Fargeat – Substancja

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Diuna: Część druga

NAJLEPSZE ZDJĘCIA:

Jarin Blaschke – Nosferatu

Alice Brooks – Wicked: Part One

Lol Crawley – The Brutalist

Stéphane Fontaine – Konklawe

Greig Fraser – Diuna: Część druga

Jomo Fray – Nickel Boys

NAJLEPSZE EFKETY SPECJALNE:

Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould – Gladiator 2

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk – Wicked: Part One

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Diuna: Część druga

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs – Better Man

Visual Effects Team – Substancja

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke – Królestwo Planety Małp

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:

Flow

W głowie się nie mieści 2

Memoir of a Snail

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot

NAJLEPSZA MUZYKA:

Volker Bertelmann – Konklawe

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kris Bowers – Dziki robot

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Hans Zimmer – Diuna: Część druga

NAJLEPSZA PIOSENKA:

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus

“Compress / Repress” – Challengers – Trent Reznor, Atticus Ross

“El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

“Harper and Will Go West” – Will & Harper – Kristen Wiig

“Kiss the Sky” – Dziki robot – Maren Morris

“Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg –Prawdziwy ból

Coralie Fargeat – Substancja

Justin Kuritzkes – Challengers

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked: Part One

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Konklawe

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Diuna: Część druga

NAJLEPSZA KOMEDIA:

Prawdziwy ból

Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

NAJLEPSZA OBSADA:

Anora

Konklawe

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicke: Part One

NAJLEPSZY MŁODY AKTOR/NAJLEPSZA MŁODA AKTORKA:

Alyla Browne – Furiosa: Saga Mad Max

Elliott Heffernan – Blitz

Maisy Stella – My Old Ass

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

Pełną listę nominowanych znajdziecie TUTAJ.