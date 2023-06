Program TV na weekend 9-11.06: IO, Silent Twins, Prawo zemsty

Nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego to najciekawsza premiera telewizyjna weekendu. Z nowości na uwagę zasługują również Silent Twins i W rytmie rumby. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Harry Palmer: Teczka Ipcress – sez. 1, odc. 1 – 3

20:00

CANAL+ Seriale

Lata 60. Sierżant Harry Palmer dostaje propozycję udziału w tajnej służbie królewskiej mości, by uniknąć długiej odsiadki w więzieniu. Przystaje na ofertę brytyjskiego wywiadu i zostaje szpiegiem.

Zobacz także:

The Last of Us – sez. 1, odc. 4 - 5 – 20:10 (HBO)

Interview – sez. 2, odc. 1 - 2 – 20:15 (CANAL+ Premium)

Randka z gwiazdą – sez. 1, odc. 1 – 2 – 21:35 (HBO3)

Lakers: Dynastia zwycięzców – odc. 1 – 22:25 (HBO3)

SOBOTA:

Prawi Gemstonowie – sez. 1, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Pastor Eli Gemstone (John Goodman) zasłynął jako duchowny - teleewangelista. Pełen dobrej woli, głosi wiarę w Boga i popularyzuje religię na całym świecie, często w niekonwencjonalny sposób, jak choćby urządzając chrzciny w parkach wodnych. W odróżnieniu od głowy rodziny dzieci Gemstone'a, Jessie (Danny McBride), Kelvin (Adam Devine) i Judy (Edi Patterson), są pozbawionymi ideałów i pazernymi ludźmi. W swojej obłudzie zrobią wszystko, by utrzymać imperium ojca i czerpać z niego coraz większe zyski... Wszystko idzie po ich myśli do czasu, kiedy sekrety syna Eliego wychodzą na jaw.

Zobacz także:

Harry Palmer: Teczka Ipcress – sez. 1, odc. 4 – 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Wataha – sez. 1, odc. 1 – 2 – 21:05 (Warner TV)

Wilk – sez. 2, odc. 1 – 5 – 22:25 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Powrót – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Jan, właściciel agencji ubezpieczeniowej, rozpoczyna swój kolejny dzień pracy. Wszystko wydaje się toczyć zwykłym trybem do czasu, gdy mężczyzna, czując potężny ból, pada na ziemię i umiera.

Zobacz także:

Kruk. Jak tu ciemno - odc. 5 - 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

#BringBackAlice – sez. 1, odc. 6 - 20:10 (HBO)

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 5 – 3:00 (poniedziałek) (AMC)