Reżyser The Brutalist o użyciu AI w filmie. "Nic w języku angielskim nie zostało zmienione", ale...

fot. A24

Reklama

Kilka dni temu świat obiegła wieść o tym, że jeden z najlepszych filmów 2024 roku, który przez wielu krytyków i fanów został wskazany za kandydata do najbliższych Oscarów w najważniejszych kategoriach, korzystał ze sztucznej inteligencji w celu modulacji głosu głównego aktora, a także generowania budynków z końcowych sekwencji produkcji. Teraz reżyser projektu odniósł się do słów montażysty i im zaprzeczył.

Reżyser The Brutalist w obronie filmu

Brady Corbet, reżyser The Brutalist, powiedział:

Występy Adriena [Brody'ego] i Felicity [Jones] należą tylko wyłącznie do nich. Miesiącami pracowali z trenerem od dialektów, Tanerą Marshall, aby doprowadzić do perfekcji ich akcenty. Innowacyjna technologia Respeecher została użyta wyłącznie do edycji dialogów w języku węgierskim. Zostało to użyte tylko do udoskonalenia niektórych samogłosek i liter pod kątem dokładności. Nic w języku angielskim nie zostało zmienione. To był manualny proces wykonany przez naszą ekipę od dźwięków oraz Respeecher w procesie postprodukcji. Celem było zachowanie występu Adriena i Felicity w innym języku, a nie zamiany lub modyfikacji. Wszystko zostało zrobione z poszanowaniem ich warsztatu.

Film podobno wykorzystywał też program Midjourney, aby za jego pomocą projektować budynki widoczne w sekwencjach końcowych. Na to również Corbert odpowiedział:

Judy Becker i jej zespół nie użył AI do tworzenia lub renderowania jakichkolwiek budynków. Wszystkie te obrazy zostały własnoręcznie stworzone przez artystów od tego.

Zdaniem reżysera ekipa stworzyła zdjęcia, które intencjonalnie przypominały słabo wyrenderowane obrazy wzorowane na latach 80.

The Brutalist - kontrowersje

Najlepsze filmy 2024 roku wg naEKRANIE.pl. 3 tytuły wyżej niż Diuna 2