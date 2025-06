Najgorsze filmy 2025 (do tej pory). Czy są wśród nich kandydaci do Złotych Malin?

foto. materiały prasowe

Podobnie jak w ubiegłym roku, końcówka czerwca to dla nas czas pierwszych filmowych i serialowych podsumowań. Już niebawem zaprezentujemy Wam zestawienia najlepszych produkcji pierwszej połowy 2025 roku. Zanim jednak przejdziemy do zachwytów, zaczynamy od tego, co w redakcji wywołuje najwięcej emocji, czyli od listy największych rozczarowań. Odkąd platformy streamingowe zdominowały rynek, liczba premier pełnometrażowych znacząco wzrosła, ale niestety nie idzie to w parze z jakością. W zalewie produkcji tworzonych pod algorytm i marketingowe potrzeby trudno o prawdziwe filmowe perełki. Wiele z tych tytułów dostaje efektowną kampanię promocyjną, tylko po to, by przyciągnąć nowych subskrybentów. A co z widzem? Ten coraz częściej zostaje z poczuciem zmarnowanego czasu. Efekt? Takie listy jak ta poniżej stają się z roku na rok coraz bardziej obszerne.

Mimo wszystko jest pewien promyk nadziei. W tym roku negatywnych ocen wystawiliśmy nieco mniej niż w 2024 o tej porze, co może oznaczać delikatną poprawę. Optymiści z pewnością wskazaliby na kilka udanych hitów – choćby Minecraft: Film, Lilo i Stitch, Jak wytresować smoka czy niespodziewanie solidnych Thunderbolts* od Marvela. Pesymiści przypomną jednak, że przeciętniaków i słabizn nadal jest znacznie więcej niż produkcji, które naprawdę zostają z widzem na dłużej.

Cóż jednak począć - taki mamy klimat. Miłośnicy kina już dawno nauczyli się w tym chaosie wyławiać to, co najlepsze… i ignorować resztę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą najsłabszych obrazów pierwszej połowy 2025. Szykujcie się na co najmniej jedno, duże zaskoczenie!

Najgorsze filmy 2025 (do tej pory)

