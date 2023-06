Ty - zmaganie się z przeszłością i wewnętrznymi demonami

Serial Ty od początku swojego istnienia zaskakiwał widzów niecodziennym podejściem do tematyki miłości, obsesji oraz zbrodni. W sezonie czwartym dochodzi do wielu zmian, które odbiegają od schematów znanych z poprzednich odsłon.

Serial Ty od 2018 roku niezmiennie jest jedną z najlepszych produkcji Netflixa. Opowiada historię Joego Goldberga, młodego miłośnika literatury, który ma cechy socjopatyczne i obsesje związane z miłością oraz troską wobec kobiet. Nawiązane relacje, a także wyobrażenia o nich doprowadzają do szeregu niebezpiecznych sytuacji oraz tragicznych, niemoralnych konsekwencji.

W poprzednich sezonach widzowie mogli obserwować, jak Joe zdradza, manipuluje, a także zabija, swobodnie przenosząc się z jednego związku do drugiego. Nieustannie przesuwa granice swojej moralności. Czwarty sezon przynosi jednak zmianę perspektywy, nie tylko posługując się zmianą miejsca zamieszkania głównego bohatera. Nowy sezon ukazuje, że nawet taka postać jak Joe może zmierzyć się z własnymi demonami. Dzięki trzem kluczowym wątkom fabuła nowego sezonu Ty staje się jeszcze bardziej intrygująca i zmusza widza do refleksji nad naturą głównego bohatera oraz jego człowieczeństwem.

Joe Goldberg jako Sherlock Holmes

Joe Goldberg, chcąc uwolnić się od swojej przeszłości i zacząć nowe życie, przyjmuje kolejną tożsamość, przeprowadzając się do Londynu. Tym razem mężczyzna przybiera fałszywą tożsamość jako profesor Jonathan Moore, wykładowca literatury na brytyjskiej uczelni. Jego ścieżka nieprzypadkowo krzyżuje się z jego dawną miłością Marienne, dla której skutecznie uciszył żonę Love. Z początku odrzuca swoje obsesje, aby uniknąć powtarzania błędów z przeszłości. Stara się żyć normalnie, jednak seria niefortunnych zdarzeń doprowadza do pewnych komplikacji...

Netflix

W międzyczasie za sprawą wspomnianych zdarzeń Joe zyskuje pseudoprzyjaciół, angażuje się w pomoc innym, nawet tym, których nie szanuje i którymi gardzi. Ku zaskoczeniu staje się bardziej empatyczny. Próbuje naprawić swoje błędy, jednocześnie balansuje na granicy dobra i zła, stawia czoła własnym słabościom. Tym razem jego zainteresowanie skupia się na sąsiadce, która wydaje się chłodną kobietą. Joe, pragnąc ochronić ją przed niebezpieczeństwem, zaczyna troszczyć się o nią zbyt intensywnie, przez co zyskuje nową obsesję. Ta sytuacja tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt, gdyż nie potrafi oprzeć się pokusie, jaką niesie nowa znajomość.

Rola detektywa pozwala mu na głębsze zrozumienie ludzi, z którymi się zetknął i z którymi jest teraz w pewien sposób związany. Za sprawą tego doświadczenia zyskuje nową perspektywę na swoje dotychczasowe życie, co prowadzi go do kolejnych odkryć o sobie samym. Wprowadzenie wątku detektywistycznego wpływa na odbiór serialu przez widzów, dodaje kolejny wymiar narracji i ukazuje Joego jako postać bardziej złożoną i sprzeczną. Ten zabieg podkreśla zarówno jego wewnętrzne zmaganie, jak i pragnienie zmiany, które staje się kluczowe w tym sezonie serialu Ty.

Ujawnienie się alter ego Joego – spoiler

W sezonie czwartym Joe uświadamia sobie swoją socjopatyczną stronę. W miarę jak zaczyna dostrzegać problem, chce przestać krzywdzić innych. Oczekuje przemiany i odkupienia, jednocześnie jedynym jego pragnieniem jest akceptacja oraz poczucie wzajemnej troski. Staje się to motywem przewodnim jego wewnętrznej walki, która kulminuje w nagłej decyzji, nietypowej dla Joego. Zrozumienie swoich cech socjopatycznych stawia go w konfrontacji z własnym alter ego, które przybiera fizyczną postać. Ostatecznie jego miłość i nowe, altruistyczne cechy skłaniają go do ostatniego morderstwa, mającego na celu zabicie własnej mrocznej strony i uchronienie innych od niej.

Netflix

Nasz główny bohater zmaga się z własnymi demonami, próbując zrozumieć, jak doszedł do tego punktu. W miarę jak wątek się rozwija, jego walka z mroczną stroną staje się bardziej intensywna i daje widzom lepszy wgląd w jego psychikę, która ukształtowała jego dalsze losy. Wprowadzenie alter ego pozwala na eksplorację głębszych warstw osobowości Joego, jego uczuć i motywacji, jak również wpływu, jaki mają na niego wydarzenia z przeszłości.

Podczas konfrontacji z własnym alter ego bohater zdaje sobie sprawę, że jedynym wyjściem jest całkowite uwolnienie się od tego, co go zatruwa. "Zabójstwo" drugiego Joego Goldebrga, choć drastyczne, jest dla niego swoistym aktem odkupienia, który pozwala mu odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zaznać prawdziwego spokoju.

Rozliczenie się z przeszłością

Joe przestaje uciekać już od swojej przeszłości, wyznaje prawdę w imię miłości, wyjawiając swoje czyny i psychopatyczne myśli. Zamiast kłamać i ukrywać się, rozpoczyna nowe życie z prawdziwą tożsamością. Przy pomocy wpływów i pieniędzy zostaje uwolniony od kryminalnej przeszłości, a jego nazwisko wybielone. Wspólnie z ukochaną stawia czoło swoim demonom. Ukrywa swoje prawdziwe zapędy oraz socjopatyczną osobowość.

Ich nowe życie staje się dla Joe szansą na odkupienie i zmianę przyszłości na lepsze. W miarę jak uczą się radzić sobie z własną niechlubną przeszłością i jej konsekwencjami, zaczynają doceniać wartość szczerej, bezinteresownej miłości, a także wagę budowania "zdrowej" relacji (choć wciąż opartej na oszustwie).

Ta szczera i otwarta rozmowa w szpitalu z Kate wprowadza nową dynamikę w ich związek, budując więź opartą na zaufaniu, zrozumieniu i wspólnej intrydze. Ich nowe życie staje się dla Joe szansą na odkupienie i zmianę przyszłości na lepsze. W miarę jak uczą się radzić sobie z własną niechlubną przeszłością i jej konsekwencjami, zaczynają doceniać wartość szczerej, bezinteresownej miłości, a także wagę budowania "zdrowej" relacji (choć wciąż opartej na oszustwie). Ten związek na pierwszy rzut oka zdaje się znajomy z 2. i 3. sezonu serialu. Wspólne ukrywanie zbrodni w imię miłości miało również miejsce w przypadku małżeństwa z Love Quinn. Jednak w "poprzednim życiu" pieniądze i wpływy nie były w stanie uchronić sielankowej wizji związku w nowobogackiej dzielnicy w Północnej Kalifornii. Czy w tym przypadku będzie inaczej? Kolejną zagwozdką jest to, czy sprawiedliwość w końcu dosięgnie Joego i odpowie za morderstwo ponad 10 osób?

Czwarty sezon serialu Ty nie tylko odbiega od tego, co widzowie znali z poprzednich odsłon, ale również wnosi nową wartość moralną oraz głębszą refleksję nad istotą ludzkiej natury. Główny bohater, Joe Goldberg, zmierza się z własnymi demonami i własną toksycznością, ucząc się, jak pokonać swoje słabości, by stać się lepszą osobą. Wprowadzenie nowych wątków fabularnych dostarcza emocjonujących zwrotów akcji, nieoczekiwanych momentów oraz głębszej refleksji dotyczącej chorobliwej troski nad bliską osobą, zdolności do zmiany i przekształcania siebie. Ponadto podzielenie sezonu na dwie części zwiększyło napięcie i zaciekawiło, ponieważ z niecierpliwością mogliśmy oczekiwać na dalszy rozwój wydarzeń. Ten zabieg pozwolił również na lepsze ukazanie dwóch skrajnych osobowości głównego bohatera, który ostatecznie stał się centralnym punktem narracji.

Netflix

Ty z niezwykłą siłą przedstawia konsekwencje wydarzeń, szczególnie tych traumatycznych, które wpłynęły na życie bohaterów. Ukazuje, że nieustanne przesuwanie własnych granic moralnych prowadzi do cyklu destrukcyjnych działań, które stopniowo rozrastają się, stając się coraz większe i niebezpieczniejsze.

W czwartym sezonie widzowie mogą zauważyć morał, który wypływa z fabuły. Joe, który przez lata żył życiem przestępcy, ostatecznie uświadamia sobie wagę swoich czynów i zmienia sposób postępowania. Ten sezon podkreśla, że każdy ma szansę na zmianę swojego życia na lepsze. Nie jest to jednak łatwy proces – wymaga walki z własnymi słabościami, uporczywej pracy nad sobą, stanięcia w prawdzie i przyjęcia konsekwencji swoich czynów.