Harmonogram odcinków Daredevil: Odrodzenie będzie niecodzienny! Nowy klip z serialu

fot. Disney+

Reklama

W komunikacie prasowym Disney+ ujawniono harmonogram wychodzenia na platformie odcinków nowego serialu MCU Daredevil: Odrodzenie. Już w marcu zobaczymy więcej epizodów, niż przypuszczaliśmy!

Dodatkowo, do sieci trafił też klip z pierwszą sceną z serialu, który możecie obejrzeć poniżej.

Daredevil: Odrodzenie – harmonogram wydawania odcinków

W dniu premiery – 4 marca, otrzymamy od razu dwa odcinki, co nie jest żadnym większym zaskoczeniem – to bowiem dość standardowa praktyka w przypadku tej platformy. Kolejne odcinki pojawią się pojedynczo, kolejno 11 marca i 18 marca, zaś 25 marca znów otrzymamy aż dwa epizody. W środku sezonu nie zdarzyło się to wcześniej w przypadku seriali Marvela, więc istnieje szansa, że będą one ze sobą ściśle powiązane.

Na razie nie ma jeszcze informacji odnośnie rozplanowania premiery ostatnich trzech odcinków, które pojawią się na Disney+ w kwietniu.

Daredevil: Odrodzenie – nowy klip

ROZWIŃ ▼

Fani Daredevila wniebowzięci. Jedno nazwisko obiecuje najlepsze sceny walk w Marvelu

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca. Kolejne odcinki będą pojawiały się na platformie co tydzień we wtorki.

Daredevil: Odrodzenie – galeria