VOD - co obejrzeć w ten weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SkyShowtime i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Disney+, SkyShowtime i innych.

Weekend zapowiada się interesująco na platformach streamingowych. Premierę będą mieć nowe odcinki Doktora Who, w którego wciela się Ncuti Gatwa, a partneruje mu Millie Gibson. Bohaterowie ponownie będą podróżować w TARDIS przez przestrzeń i czas. Na fanów animacji czeka 2. sezon Blood of Zeus. Ponadto do nadrobienia w czasie weekendu czekają: Akademia Pana Kleksa oraz serial Mroczna materia z Joelem Edgertonem. Sprawdźcie, co jeszcze zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (10-12 maj)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, SkyShowtime, HBO Max, Amazon Prime Video, , Disney+ i inne)

NETFLIX

10 maj

Na platformie Netflix pojawiły się nowe tytuły takie jak:

Blood of Zeus

Ultimatum: RPA (2024) - reality TV. Pary wymieniają się partnerami w eksperymencie, który jest początkiem namiętnych romansów i stawia uczestników przed ostateczną decyzją: zostać razem czy się rozstać? Premiera pierwszych 10 odcinków 10 maja.

Przepis na morderstwo: Sprawa Césara Romána (2024) - serial dokumentalny o sprawie morderstwa z udziałem hiszpańskiego kucharza, który zrobił karierę dzięki licznym kłamstwom i fałszywym tożsamościom. Premiera 10 maja.

Życie z lampartami (2024) - kameralny dokument przyrodniczy, w którym ekipa filmowa obserwuje z bliska dwoje młodych leopardów od pierwszych dni życia po dorosłość. Premiera 10 maja.

Pokémon: Horyzonty – Seria: Część 2

Hiszpański kurier (2024) - hiszpański kryminał. W tym porywającym dramacie pewien skromny obywatel wpada w sam środek międzynarodowej machiny zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Premiera 10 maja.

Jeśli nie zainteresują was piątkowe propozycje to na uwagę zasługują nowości, które trafiły w ciągu tygodnia na Netflix:

Bogaci ekspaci w Korei - koreański reality TV. Mogą prowadzić wygodne życie, ale dla tych młodych bogaczy to dopiero początek - koniecznie chcą zaistnieć w Korei i za granicą. Premiera 7 maja.

Finał: Szturm na Wembley (2024) - brytyjski serial dokumentalny. Kiedy Anglia wreszcie awansuje do finału dużej imprezy piłkarskiej, 6000 fanów bez biletów szturmuje stadiom Wembley, doprowadzając do potężnych zniszczeń. Premiera 8 maja.

Bodkin

Dziękuję, następny (2024) - turecki serial romantyczny. Serenay Sarikaya ("Shahmaran") gra Leylę - prawniczkę, która w szalonym świecie współczesnego randkowania odnajduje miłość, przyjaźń oraz odwagę, aby pozostać sobą. Premiera 9 maja.

Matka panny młodej (2024) - komedia romantyczna. Na studiach Will złamał Lanie serce. Teraz jej córka wychodzi za jego syna. Czy ten ślub jest dla nich drugą szansą, czy nieuchronną katastrofą? Premiera 9 maja.

Strażnik motyli (2024) - meksykański film dokumentalny. Lasy Michoacan są domem dla milionów motyli. Aktywista Homero Gomes prowadził kampanię na rzecz ich ochrony - a potem zniknął. Premiera 9 maja.

HBO Max

10 maj

W piątek w serwisie HBO Max zadebiutowały takie filmy jak:

Czas na miłość (About Time) - Podróżnik w czasie wykorzystuje swoje umiejętności, by zdobyć dziewczynę swoich marzeń. Domnhall Gleeson i Rachel McAdams w rolach głównych.

- Podróżnik w czasie wykorzystuje swoje umiejętności, by zdobyć dziewczynę swoich marzeń. Domnhall Gleeson i Rachel McAdams w rolach głównych. Trzynastu - Oparta na faktach historia misji wydostania członków męskiej drużyny piłkarskiej z jaskini w Tajlandii, którzy zostali uwięzieni przez ulewny deszcz.

Eismayer - Eismayer to oficer szkoleniowy armii austriackiej, który budzi największy strach. Pewnego dnia jednak jego świat zostaje wywrócony do góry nogami.

- Eismayer to oficer szkoleniowy armii austriackiej, który budzi największy strach. Pewnego dnia jednak jego świat zostaje wywrócony do góry nogami. Zagubieni pośród nocy (Lost in the Night) - Emiliano poszukuje osób odpowiedzialnych za zaginięcie jego matki-aktywistki, która broniła lokalnych stanowisk pracy.

- Emiliano poszukuje osób odpowiedzialnych za zaginięcie jego matki-aktywistki, która broniła lokalnych stanowisk pracy. O północy w kinie Paradise (Midnight at the Paradise) - Podczas jednego wieczoru trzy pary uświadamiają sobie, że każde małżeństwo wymaga równych dawek złudzeń, przebaczenia, śmiechu i pasji.

- Podczas jednego wieczoru trzy pary uświadamiają sobie, że każde małżeństwo wymaga równych dawek złudzeń, przebaczenia, śmiechu i pasji. Dwóch ojców (Second Best) - Graham, samotny walijski naczelnik poczty, adoptuje Jamesa, 10-letniego chłopca z trudną przeszłością.

- Graham, samotny walijski naczelnik poczty, adoptuje Jamesa, 10-letniego chłopca z trudną przeszłością. Skradziona dolina (Stollen Valley) - Mechanik Lupe łączy siły z kowbojką wyjętą spod prawa, aby pomóc ocalić jej umierającą matkę.

Z kolei w ciągu tygodnia pojawiły się na platformie takie produkcje, jak:

Nadzieja i chwała (Hope and Glory) - Kapitalnie opowiedziana historia małego chłopca, dorastającego w Londynie czasów drugiej wojny światowej. Złoty Glob i 5 nominacji do Oscara.

- Kapitalnie opowiedziana historia małego chłopca, dorastającego w Londynie czasów drugiej wojny światowej. Złoty Glob i 5 nominacji do Oscara. Lore - Piątka urodzonych w nazistowskiej rodzinie dzieci podróżuje przez Niemcy tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Muszą zmierzyć się z powojennym chaosem i bolesną prawdą o swoich rodzicach.

- Piątka urodzonych w nazistowskiej rodzinie dzieci podróżuje przez Niemcy tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Muszą zmierzyć się z powojennym chaosem i bolesną prawdą o swoich rodzicach. Fabryka zła (Before the Fall) - W 1942 roku dwóch chłopców, Friedrich i Albrecht, zostaje wybranych do elitarnej szkoły, która kształci przyszłych przywódców Rzeszy Niemieckiej.

- W 1942 roku dwóch chłopców, Friedrich i Albrecht, zostaje wybranych do elitarnej szkoły, która kształci przyszłych przywódców Rzeszy Niemieckiej. Nigdzie w Afryce (Nowhere in Africa) - Żydowskie małżeństwo emigruje do Kenii uciekając przed nazistowskimi Niemcami. Utrata domu i niemożność rozmowy zagrażają ich relacji.

Również w tygodniu zadebiutował nowy odcinek serialu dokumentalnego Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta oraz:

AMAZON PRIME VIDEO

Na Amazon Prime Video jak co tydzień trafiły nowe odcinki 2. sezonu programu komediowego Lol: kto się śmieje ostatni. Ponadto w tym tygodniu zadebiutował nowy serial, który można nadrobić w czasie weekendu:

Maxton Hall - Dwa światy Us (2024) - serial romantyczny. Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści Mony Kasten „Save Me". Ruby, uczennica prywatnej szkoły Maxton Hall (Harriet Herbig-Matten), przez przypadek odkrywa pewną tajemnicę. Te okoliczności zmuszają ją do konfrontacji z aroganckim dziedzicem, milionerem — Jamesem Beaufortem (Damian Hardung). Chłopak musi zmierzyć się z bystrą uczennicą na stypendium – rozpoczynają walkę na dobre i na złe. James jest zdeterminowany, aby uciszyć Ruby... Jednak ich namiętna wymiana zdań niespodziewanie zapala iskrę! Premiera 1. sezonu 9 maja 2024 roku.

DISNEY+

Fani Doktora Who niecierpliwie wyczekują odcinków ich ulubionego w serialu, w którym w tytułowego bohatera tym razem wciela się Ncuti Gatwa, a partneruje mu Millie Gibson. Warto też nadrobić pozostałe nowości z tego tygodnia.

Doktor Who Premiera dwóch pierwszych odcinków 11 maja. Kolejne co tydzień.

Misja: Podstawówka

The Beatles: Let it be (2024) - film dokumentalny. Film Michaela Lindsaya-Hogga z 1970 roku o zespole The Beatles dostępny po raz pierwszy od ponad 50 lat. „Let It Be”, zaprezentowany po raz pierwszy w maju 1970 roku, krótko po rozpadzie The Beatles, powraca na ekrany, by zająć należne sobie miejsce w historii zespołu. Poddany rekonstrukcji dokument, jawi się w jaśniejszych barwach w kontekście odkryć zawartych w nagrodzonym kilkoma nagrodami Emmy "The Beatles: Get Back" Petera Jacksona. Miniserial Disney+ z 2021 roku ukazuje ciepło i braterstwo legendarnej czwórki artystów w przełomowym momencie historii muzyki. Premiera 8 maja.

Ponadto do nadrobienia w ten weekend są nowe odcinki animowanych seriali: X-Men '97 i Mission: Yozakura Family.

SKYSHOWTIME

W ten weekend warto obejrzeć nowe odcinki seriali, które miały premierę w ciągu tygodnia:

APPLE TV+

W ten weekend Apple TV+ nie zaplanował żadnych premier, ale za to warto nadrobić w tym czasie nowy serial pt. Mroczna materia, który zadebiutował na platformie 8 maja z dwoma odcinkami:

W tym tygodniu Apple TV+ wyemitował finałowy odcinek serialu Palm Royale. Ponadto na platformę trafiły nowe epizody takich produkcji jak:

INNE SERWISY VOD:

