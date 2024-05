VOD - co obejrzeć w długi weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime, Amazon Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w długi majowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, HBO Max i innych.

Podczas majówki w serwisach streamingowych pojawi się sporo ciekawych tytułów, które dostarczą wielu emocji i wrażeń. Z seriali na uwagę zasługuje Facet z zasadami z Jeffem Danielsem oraz Shardlake, w którym grają Sean Bean, Anthony Boyle i Paul Kaye. Miłośnicy horrorów będą mogli obejrzeć film Egzorcysta: Wyznawca, a na widzów lubiących filmy romantyczne będzie czekać Na samą myśl o Tobie z Anne Hathaway i Nicholasem Galitzinem. Fani Star Wars też mogą zacierać ręce na animację Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium. Nie można też zapomnieć o nowych epizodach popularny seriali, które trafiły na HBO Max, Apple TV+ czy Disney+.

VOD - co obejrzeć w długi weekend (1-5.04)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, HBO Max i inne)

NETFLIX

Gigant streamingowy może się pochwalić kilkoma nowościami, które zostaną udostępnione podczas majówki. Oto one:

fot. Netflix

Pocztówki (2024) - serial dramatyczny. Samotna matka z Nigerii wyjeżdża na badania lekarskie do Indii. Jej podróż odciśnie piętno na losach każdej napotkanej osoby. Premiera 1. sezonu 3 maja.

Sekrety neandertalczyków (2024) - film dokumentalny, który analizuje tajemnice dotyczące neandertalczyków oraz oparte na skamielinach informacje o ich życiu i zniknięciu. Dostępny od 2 maja.

Dziewczyna influencera

Heeramandi: Bazar diamentów (2024) - hinduski film romantyczny. Podczas gdy w Indiach pod brytyjskim panowaniem zanosi się na powstanie, zarządzającej ekskluzywnym domem kurtyzan podstępnej Mallice zagraża konkurencja. Premiera 1 maja.

Bez lukru

Wodecki: Lubię wracać tam, gdzie byłem (2023) - film dokumentalny przedstawia karierę słynnego muzyka Zbigniewa Wodeckiego - za pomocą archiwalnych występów, wywiadów i wypowiedzi artysty. Premiera 1 maja.

Piękna buntowniczka (2024) - włoski film muzyczny. Historia jednej z największych włoskich gwiazd rocka - Gianny Nannini - która zrealizowała swoje marzenie mimo przeszkód ze strony rodziny i branży muzycznej. Premiera 2 maja.

T.P.Bon (2024) - anime. Bon przypadkowo interweniuje w sprawie Patrolu Czasu i wspólnie z agentem Reamem musi ratować niewinnych ludzi z przeszłości, patrząc przy tym, jak toczy się historia. Premiera 2 maja.

W głąb króliczej nory (2024) - meksykański serial. Pełne przepychu i wysokiej kultury życie dziesięcioletniego Tochtliego kontrastuje z mrokiem przepełniającym przestępczą działalność jego ojca. Premiera 1 maja.

Szczerze mówiąc (2024) - koreański serial romantyczny. Poważny prezenter nagle traci zdolność do panowania nad swoim językiem na antenie, co zwraca uwagę scenarzystki, która zaprasza go do udziału w swoim programie. Premiera 1 maja.

Nie zabraknie również starszych tytułów, które trafią na platformę w czasie długiego weekendu:

Jeśli ktoś ma zamiar spędzić majówkę z dreszczykiem to warto polecić serię horrorów Piła. W tym tygodniu na platformę trafiło sześć części.

HBO Max

W serwisie HBO Max powróci serial Hacks z 3. sezonem. Do tego na wyróżnienie w tym tygodniu zasługują:

Szczęśliwa szóstka (Six is not a Crowd) - Carolina i Damián są dla siebie stworzeni, ale mają bardzo różne poglądy na temat seksu i miłości. Czy ich związek ma szansę przetrwać? Premiera 4 pierwszych odcinków 2 maja.

Hacks III

Uciekaj, ile sił (Ale kachuu - Take and Run) - Młoda Kirgizka zostaje porwana przez grupę mężczyzn i zmuszona do zawarcia małżeństwa. Dramat o pragnieniu wolności. Premiera 1 maja.

Tak, jak było (As It Was) - Po roku spędzonym w Berlinie Lera wraca na Boże Narodzenie do rodzinnego Kijowa. Tam na własnej skórze doświadcza nowej, wojennej codzienności. Premiera 1 maja.

Cytrynowiec (Lemon tree) - Młody ojciec kradnie królika magika, aby zaimponować 10-letniemu synowi. Dreszcz emocji szybko jednak zmienia się w przytłaczającą rzeczywistość. Premiera 1 maja.

Po staremu (Same Old) - Chiński imigrant pracujący jako dostawca jedzenia w Nowym Jorku musi pogodzić się z kruchością swojego życia w Ameryce. Premiera 1 maja.

Kurczak dla Lindy! (Chicken for Linda!) - Paulette czuje się winna po niesprawiedliwym ukaraniu córki i postanawia upiec dla niej kurczaka z papryką. Premiera 2 maja.

Chłopcy (Juniors) - Dwóch nastolatków postanawia stworzyć w sieci kotka, aby kupić Playstation. W miarę napływu pieniędzy, kłamstwo zaczyna zagrażać ich przyjaźni. Premiera 2 maja.

American Pie: Zjazd absolwentów

American Pie 2

American Pie: Wesele

Lady Bird

Fot. Materiały prasowe

Lobster

Mój policjant (My Policeman) - Obraz podąża za trójką młodych ludzi w emocjonalną podróż po Wielkiej Brytanii lat 50. XX wieku. Premiera 3 maja.

Anty-skłot (Anti-Squat) - 38-letnia samotna matka rozpoczyna pracę w start-upie, który oferuje niski czynsz w zamian za zajmowanie i opiekę nad pustymi biurowcami. Premiera 3 maja.

Granice (Frontiers) - Po tragicznym wypadku Diane czuje się stale zagrożona. Jej dwie siostry są zaniepokojone i alarmują matkę, która wraca, aby wspierać rodzinę. Premiera 3 maja.

Sommersby - Dwa lata po wojnie secesyjnej Jack Sommersby wraca na plantację na południu i do żony, którą opuścił. Czy naprawdę jest tym, za kogo się podaje? Premiera 3 maja.

Totem - Siedmioletnia Sol spędza dzień w domu dziadka, pomagając w przygotowaniach do urodzin jej nieuleczalnie chorego ojca. Premiera 3 maja.

Mój własny pokój (A Room of My Own) - Tina, która zatraciła się w życiu, wynajmuje pokój od pełnej życia Megi, dzięki której zaczyna odkrywać wolność. Premiera 3 maja.

Ponadto w ten długi weekend zadebiutują nowe odcinki takich programów jak Na planie, Royal Crackers, Jerrod Carmichael: Reality Show, Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, We're Here i Ninja Kamui, Kampania dziewczyn i Młody Sheldon. 4 maja będzie mieć premierę serial animowany Jessica's Big Little World (10 odcinków).

DISNEY+

Na Disney+ również nie zabraknie kilku nowości, które warto obejrzeć podczas majówki.

fot. Disney+

Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium

Randka bez pary - film śledzi losy najlepszych przyjaciółek Jess i Hannah, które w wieku 13 lat zawarły pakt, aby przeżyć idealny bal maturalny. Pomimo zbliżających się zmian, które w ciągu najbliższych czterech lat przyniosą studia, są zdeterminowane, by dotrzymać założeń studniówkowego paktu. Gdy do wielkiego wydarzenia pozostały tylko 24 godziny, obie zrywają ze swoimi studniówkowymi towarzyszami, a ich plan sypie się jak domek z kart. Jess i Hannah mają tylko jedną noc na znalezienie nowych „plus jeden” i spełnienie swoich gimnazjalnych fantazji. Premiera 3 maja.

Fani animacji dla dorosłych powinien zainteresować serial Daleka Północ, którego 4 sezon będzie dostępny od 1 maja. Ponadto w długi weekend na platformę trafią nowe odcinki seriali: X-Men '97, Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, American Horror Story, Jednostka 19, i Sand Land.

AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video przygotował na majówkę takie oto propozycje:

fot. EW.com/Alisha Wetherill/Prime Video

APPLE TV+

Na Apple TV+ podczas długiego weekendu warto obejrzeć:

W tym tygodniu na Apple TV+ trafią nowe odcinki takich produkcji jak:

SKYSHOWTIME

SkyShowtime przygotował na majówkę nowość, która dostarczy Wam dreszczyku emocji:

Fot. Materiały prasowe

Ponadto w ten długi weekend widzowie obejrzą kolejne odcinki seriali Niedaleko pada jabłko, Star Trek: Discovery oraz Dżentelmen w Moskwie. Z kolei na platformę trafi finałowy epizod serialu Nadmorskie opowieści, którego premiera odbędzie się 3 maja.

CDA Premium

Humans (2015) - serial science fiction. Równoległa rzeczywistość. Najnowszym gadżetem jest Synth - wyposażony w sztuczną inteligencję robot do złudzenia przypominający człowieka. Okazuje się, życie z maszyną wiąże się z przerażającymi konsekwencjami.

Morskie diabły (2023) - południowokoreański film historyczny. Zima 1598 roku. Trwa wojna między Japonią i Koreą. Admirał Yi decyduje się na bitwę, która przejdzie do historii.

INNE SERWISY VOD: