Kiedy Godzilla i Kong na VOD? Jest wyciek daty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros. Discovery

Portal When to Stream, którego doniesienia się przeważnie sprawdzają, poznał datę premiery filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium w VOD. Według ich źródeł będzie to 14 maja 2024 roku. Te daty zazwyczaj są globalne przy dużych superprodukcjach, więc przeważnie wówczas dany tytuł trafia także do Polski.

Na razie jednak jest to plotka oraz nie mamy potwierdzenia, że w Polsce również się pojawi tego dnia.

Godzilla i Kong - box office

Superprodukcja jest wielkim hitem komercyjnym oraz zebrała doskonałe oceny widzów. To przełożyło się na 522 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 135 mln dolarów. Na tym etapie premiera w VOD nie wpłynie znacząco na wpływy ze sprzedaży biletów do kin.

Po weekendzie Godzilla i Kong będzie najbardziej dochodowym filmem z wszystkich o tych potworach. Pokona Godzillę z 2014 roku, która miała 524 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

Godzilla i Kong: Nowe imperium - opis fabuły

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata, które zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.