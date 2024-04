VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe filmy i seriale (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć na VOD w najbliższy weekend? Oto nowe filmy i seriale, które znajdziecie w serwisach Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, HBO Max, Disney+, CDA Premium i innych.

Wielkanoc już za nami - najwyższy czas sprawdzić nowe filmy i seriale, które przygotowały dla nas serwisy VOD. W rozpoczynający się weekend jest na nich co obejrzeć; Netflix przygotował dla nas historię skandalu z udziałem członka rodziny królewskiej i południowokoreański serial z walczącą o przetrwanie ludzkością, na CDA Premium znajdziecie już chiński film, który stał się prawdziwym fenomenem box office, Colin Farrell na Apple TV+ w produkcji Sugar wcieli się w rolę charyzmatycznego detektywa, a miłośnicy Star Treka zobaczą najnowsze odsłony serialu Discovery.

VOD - co obejrzeć w weekend (5-7.04.2023)? Lista nowych filmów i seriali (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, SkyShowtime, CDA Premium i inne)

NETFLIX

5 kwietnia

Od czwartku na Netfliksie dostępne są długo wyczekiwany serial Ripley (8 odcinków; "W tym thrillerze psychologicznym naciągacz przyjmuje tożsamość bogacza") i włoski film romantyczny Rzeźbiarz łez ("Czerwone róże oznaczają namiętność. Żółte - nadzieję. A czarne róże to symbol udręczonych dusz. Czy Nica i Rigel nauczą się pielęgnować swoją miłość?"), a od środy zeszłoroczny polski film Piep*zyć Mickiewicza z Dawidem Ogrodnikiem. W weekend w ofercie platformy pojawi się także kolejny odcinek serialu Królowa łez.

HBO MAX

5 kwietnia

Silver Haze

Martinez (2023) - film meksykański. "Samotny księgowy, który nie chce przejść na emeryturę, otrzymuje od zmarłej sąsiadki prezent, który uświadamia mu, że najlepsze jeszcze przed nim".

Uniesieni (2023) - film brytyjski. "Pięciu zwykłych mężczyzn odzyskuje życie seksualne, rozpoczynając jedno z pierwszych na świecie badań medycznych nad lekiem, który stał się Viagrą".

Ziemia kobiet (2023) - włoski dramat. "W latach 50. XX wieku na wyspie Sardynia dwa pokolenia kobiet walczą z restrykcyjnymi i tradycją, aby osiągnąć wolność seksualną i emocjonalną".

Mroczne chwile (2021) - meksykański kryminał. "Grupa młodych gliniarzy staje w obliczu najmroczniejszych chwil w swoim życiu, próbując złapać seryjnego mordercę w skorumpowanym mieście".

(2021) - meksykański kryminał. "Grupa młodych gliniarzy staje w obliczu najmroczniejszych chwil w swoim życiu, próbując złapać seryjnego mordercę w skorumpowanym mieście". Wanted: Ścigani Angelina Jolie Morgan Freeman James McAvoy

Kiedy Harry poznał Sally

Dziś na HBO Max zadebiutowały również nowe odcinki seriali Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji (odc. 3-4), Na planie (sezon XXI, odc. 14) i Royal Crackers (sezon II, odc. 6). W sobotę na platformie pojawią się produkcje Jellystone (sezon III, odc. 1-10), Jerrod Carmichael: Reality Show (odc. 2) i Metalokalipsa: Armia Gwiazdy Zagłady ("Czy Nathan Explosion może spojrzeć poza swoje ego, aby ocalić swój zespół, powstrzymać Metalokalipsę i wreszcie stawić czoła złu?"), natomiast w niedzielę kolejne odcinki seriali Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji (odc. 5) i Ninja Kamui (odc. 9), a także stand-up Alex Edelman: Tylko dla nas.

APPLE TV+

5 kwietnia

Na Apple TV+ pojawiły się dziś premierowe 3 odcinki nowego serialu Sugar z Colinem Farrellem ("Tajemniczy, walczący z własnymi demonami prywatny detektyw bada sprawę zniknięcia ukochanej wnuczki hollywoodzkiego producenta") oraz film dokumentalny Girls State: dziewczęta i polityka ("Jak wyglądałaby amerykańska demokracja w rękach nastolatek? W tym serialu dokumentalnym młode liderki ze skrajnie różnych środowisk w Missouri biorą udział w immersyjnym eksperymencie, w którym tworzą rząd od zera"). W tym tygodniu w serwisie zadebiutowały również nowe odcinki seriali:

SKYSHOWTIME

5 kwietnia w serwisie pojawił się premierowy odcinek nowego, 5. sezonu serialu Star Trek: Discovery, a także pierwsze 2 odsłony produkcji Nadmorskie opowieści z Patersonem Josephem i Daisy Haggard ("Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet i Samuel, przypadkiem znajduje mnóstwo kokainy na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem Krawiec"). Przypominamy również o premierze kolejnych odcinków seriali Veronika, Mary & George, One Love i nowych odsłonach Psiego patrolu (4. sezon).

AMAZON PRIME VIDEO

Dziś na Amazon Prime Video zadebiutowały m.in.:

Przypominamy również o wczorajszej premierze filmu Música z Camilą Mendes ("Opowieść o miłości i dojrzewaniu, która opowiada historię aspirującego twórcy z synestezją, który musi pogodzić się z niepewną przyszłością, jednocześnie radząc sobie z presją miłości, rodziny i swojej brazylijskiej kultury w Newark, New Jersey").

DISNEY+

W sobotę 6 kwietnia na Disney+ zadebiutują The Fable, seria anime o zabójcy na zlecenie, który dostaje od swojego szefa polecenie niezabijania przez najbliższy rok, a także wszystkie odcinki serialu Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi. Przypominamy również, że w środę w serwisie pojawiła się animacja Życzenie.

CDA PREMIUM

W tym tygodniu na CDA Premium zadebiutowały m.in.:

Narodziny Bogów: Królestwo burz

Pamiętnik przelotnego romansu Samotna matka i ż onaty m ęż czyzna nawi ą zuj ą romans, maj ą c ś wiadomo ść , ż e ich zwi ą zek jest czysto seksualny. I chocia ż zgadzaj ą si ę , ż e ten uk ł ad nie ma przysz ł o ś ci, coraz bardziej anga ż uj ą si ę w t ą relacj ę ...".

Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę Jest rok 2026. By ł y aktywista og ł asza, ż e o pó ł nocy w Sylwestra pope ł ni samobójstwo w prote ś cie przeciwko panuj ą cemu na nowo w Polsce niewolnictwu. Jego plan staje pod znakiem zapytania, gdy znajduje w ś mieciach porzucon ą niewolnic ę i postanawia jej pomóc".

INNE SERWISY VOD

Z nowości, które w mijającym tygodniu zadebiutowały w pozostałych serwisach VOD, Waszej szczególnej uwadze polecamy film Madame Web (2024) - dostępny w ofercie do wypożyczenia serwisach Premiery CANAL+, PLAY NOW, Rakuten i iTunes.