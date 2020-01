Weekend w telewizji 10-12.01.2020

Seriale:

PIĄTEK:

Wataha – sez. 3, odc. 6 (ost.)

20:10

HBO

Jest to obyczajowo-sensacyjna opowieść o strażnikach granicznych z Bieszczad, miejsca tak magicznego, jak i niebezpiecznego, pełnego sprzeczności i wieloznaczności. Granica, którą strzeże tytułowa Wataha to nie tylko oddzielający dwa kraje pas ziemi. To także granica ludzkich ograniczeń - fizycznych i mentalnych, ale i moralnych wyborów i rozterek.

SOBOTA:

Młody papież – sez.1, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Serial opowiada o młodym amerykańskim biskupie, Lennym Belardo, który zostaje wybrany na papieża i musi odnaleźć się w watykańskiej rzeczywistości.

NIEDZIELA:

Hierro – sez. 1, odc. 1 – 2

20:00

CANAL+ Seriale

Na wyspie El Hierro dochodzi do morderstwa. Doświadczona sędzia śledcza, Candela Montes, udaje się na miejsce, by rozwiązać sprawę. Ofiarą był młody mężczyzna - został zabity w dniu własnego ślubu. Dochodzenie od razu okazuje się niełatwym zadaniem. Niewielka społeczność na tej najbardziej odległej wyspie Archipelagu Kanaryjskiego jest bardzo zamknięta i nieufna wobec obcych. Wkrótce podejrzenia padają na Diaza, ojca panny młodej, tutejszego biznesmana.

