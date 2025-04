Marvel wcale nie umiera. Kosmiczny zarobek na czysto hitu MCU

Marvel

Kinowe Uniwersum Marvela chyli się ku upadkowi - jesteśmy niemal przekonani, że wielu z Was zdążyło już trafić w sieci na podobne głosy, które wieszczą rychły koniec MCU, wciąż uznawanego za okręt flagowy całej popkultury. Składa się jednak tak, że pogłoski o śmierci projektu wydają się mocno przesadzone, zwłaszcza w obliczu najnowszych analiz. Jak raportuje serwis Deadline, zarobek na czysto filmu Deadpool & Wolverine wyraźnie sugeruje, że Marvel Studios nadal jest w dobrej kondycji finansowej.

Rzeczony portal w ramach kultywowanej przez lata tradycji systematycznie publikuje listę najbardziej dochodowych filmów poprzedniego roku. Pod uwagę brany jest zysk netto; przed jego ostatecznym policzeniem podawane są również szczegółowe dane związane z wszystkimi przychodami i wydatkami. I tak produkcja Deadpool & Wolverine w globalnym box office wygenerowała wpływu rzędu 1,338 mld USD (636,7 mln USD z rynku północnoamerykańskiego i 701,3 mln USD z innych państw). Ponieważ Marvel otrzymuje tylko określony procent z tej liczby, dochód z kin w skali całego świata wyniósł 620 mln USD.

Do tej kwoty należy doliczyć 150 mln USD z globalnej sprzedaży płyt Blu-ray, a także 210 mln USD z licencji sprzedawanych platformom VOD i telewizjom w różnych zakątkach świata, co łącznie daje 980 mln USD. Teraz przychodzi kolej na wydatki: koszty realizacji (200 mln USD), promocji (160 mln USD), tantiem i dystrybucji (50 mln USD), koszty stałe i odsetki (40 mln USD) oraz procent z przychodów box office wypłacany osobom, które miały taki zapis w umowie (130 mln USD); łącznie 580 mln USD. Po odjęciu tej sumy od wcześniej wspomnianych przychodów (980 mln USD) daje to 400 mln USD zarobku na czysto, co plasuje film MCU na 3. miejscu na zeszłorocznej liście (zwycięzców poznamy w najbliższych dniach).

Dla porównania: zysk netto produkcji Avengers: Endgame wyniósł ok. 700 mln USD. Z kolei w 2023 roku najbardziej dochodowymi filmami okazały się:

