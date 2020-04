Weekend w telewizji 24-26.04.2020

Seriale:

PIĄTEK:

Zabójcze umysły – sez. 13, odc. 13 – 17

21:05

FOX

Zabójcze umysły to serial kryminalny o jednostce FBI, która zajmuje się tworzeniem profili groźnych przestępców, głównie seryjnych morderców.

Zobacz także:

Happy Endings – sez. 1, odc. 8 – 9 – 19:20 (FOX Comedy)

Zero zero zero – sez. 1, odc. 5 - 20:10 (HBO)

Fosse/Verdon – odc. 8 (ost.) - 21:05 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 7 - 21:30 (HBO3)

W potrzebie – sez. 4, odc. 7 – 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Babylon Berlin – sez. 2, odc. 1 – 6

20:00

HBO3

Akcja skupia się na detektywie Gereonie Rathcie, który zostaje przeniesiony do Berlina, gdzie pracuje nad kryminalnymi sprawami. Akcja rozgrywa się w latach 1929–1932.

Zobacz więcej:

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 6 - 20:00 (Cinemax)

Rodzice nie do pary – sez. 2, odc. 15 – 16 - 21:00 (FOX Comedy)

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 13 – 14 – 22:00 (FOX Comedy)

Narcos: Meksyk – sez. 1, odc. 10 – 0:05 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 6

21:00

HBO3

Tell Me a Story jest thrillerem psychologicznym, którego akcja toczy się we współczesnym Nowym Jorku. Fabuła produkcji skupia się na historiach znanych z trzech baśni: Trzy małe świnki, Czerwony Kapturek oraz Jaś i magiczna fasola.

Zobacz także:

Współczesna rodzina – sez. 11, odc. 12 – 11:50 (HBO3)

Wypadek – sez. 1, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Przystań – sez. 2, odc. 5 - 21:50 (HBO3)

Westworld – sez. 3, odc. 7 - 3:00 (poniedziałek) HBO