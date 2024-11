Gladiator 2 ze świetnym startem w box office - także w Polsce. Za to Czerwona Jedynka będzie klapą

materiały prasowe

Gladiator 2 w miniony piątek oficjalnie zadebiutował w 63 państwach - przypomnijmy, że premierę na największych rynkach, w USA i Chinach, zaplanowano dopiero na 22 listopada. Choć przyjęcie produkcji w naszym kraju jest umiarkowane, film radzi sobie naprawdę dobrze w box office. W weekend otwarcia w skali globalnej zebrał on 87 mln USD.

To rekord jeśli chodzi o międzynarodowy start wszystkich dzieł Ridleya Scotta, jak również najlepszy rezultat otwarcia dla amerykańskiego filmu z kategorią R od studia Paramount. Najchętniej Gladiatora 2 oglądali Brytyjczycy (11,4 mln USD), Francuzi (10,3 mln USD), Hiszpanie (5,6 mln USD), Australijczycy (4,9 mln USD) i Meksykanie (4,7 mln USD). Wpływy z Polski to znakomite 1,8 mln USD.

Weekend w Stanach Zjednoczonych bezdyskusyjnie wygrała świąteczna Czerwona jedynka, w której zagrali Dwayne Johnson i Chris Evans. Od piątku do niedzieli zebrała ona 30,3 mln USD (34,1 mln USD wraz z wcześniejszymi pokazami), dokładając do tego 14,7 mln USD z pozostałych państw. Na koncie produkcji w tej chwili znajduje się 84,1 mln USD; wszystko wskazuje na to, że film koniec końców okaże się finansową klapą, zważywszy na jego wynoszący aż 250 mln USD budżet.

Czerwona Jedynka w USA i Kanadzie w trakcie weekendu wygenerowała wpływy większe niż wszystkie pozostałe produkcje z TOP10 razem wzięte. Na drugim miejscu uplasował się Venom 3: Ostatni taniec (7,36 mln USD). Produkcja o symbioncie na rynku północnoamerykańskim zebrała jak do tej pory 127,6 mln USD, a w innych krajach 308,5 mln USD, co daje łącznie kwotę 436,1 mln USD w skali całego świata. Podium zamyka The Best Christmas Pageant Ever (5,4 mln USD).

