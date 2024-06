Wywiad z wampirem to świetny serial. Dlaczego warto go obejrzeć?

Reklama

Mało kto wierzył w sukces serialu Wywiad z wampirem. A jednak się udało! 20 czerwca odbyła się premiera 2. sezonu. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień – w czwartek o 22:00 na kanale AMC.

Serial Wywiad z wampirem nie miał łatwo przed premierą. Nic dziwnego, skoro w 1994 roku dostaliśmy świetny film na podstawie książki. A do tego Brad Pitt i Tom Cruise tak zapadli nam w pamięć, że nie wyobrażaliśmy sobie innych aktorów w rolach Louisa i Lestata. Dlatego wiele osób niepotrzebnie skreśliło nową produkcję. Pierwszy sezon ma 98% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes i ocenę 8,15/10. Druga seria również zyskała 98%, a jej ocena to 8,8/10. Jeszcze się zastanawiacie, czy warto obejrzeć to dzieło?

Wywiad z wampirem – krwiopijcy na serio

W XXI wieku poznaliśmy krwiopijców, którzy lubili pokazywać swoje nagie torsy, chodzili do liceum i szaleli za nastolatkami. Nie byli tacy niebezpieczni! Gdzie się podział wizerunek groźnego wampira? Można powiedzieć, że serial przywraca godność tym ikonom popkultury, które znów są przerażające, ale też charyzmatyczne, hipnotyzujące i intrygujące.

Sam Reid okazuje się o wiele ciekawszym Lestatem niż filmowy Tom Cruise, a Jacob Anderson jest tak szalenie fascynującym Louisem, że zapominamy o Bradzie Pitcie. Poza tym serial adaptuje książki Anne Rice wierniej niż film i lepiej buduje postacie pod względem charakterów i emocji. Relacja Lestata z Louisem staje się fundamentem pierwszego sezonu. Śledzenie ich wspólnego wątku jest wyjątkowym doświadczeniem.

Krwiopijcy w wielu produkcjach byli traktowani jako największe zło. W Wywiadzie z wampirem nic nie jest takie oczywiste. Twórcy genialnie wręcz wchodzą w psychikę postaci, dzięki czemu dowiadujemy się, co to znaczy być wampirem. Czy żądza krwi pojawia się automatycznie po przemianie? A może wpływa na nią coś innego? Okazuje się, że wiele czynników decyduje o ich zachowaniu. Dlatego odkrywanie kolejnych warstw historii gwarantuje znakomitą rozrywkę.

Ten scenariusz nie spłonie na słońcu

Wampiry giną na słońcu, a serial Wywiad z wampirem mógł spłonąć od razu po premierze! Na szczęście uratował go znakomity scenariusz. Ten serial jest świetnie napisany, bo stara się uchwycić esencję historii Anne Rice i zarazem nadać jej unikalny charakter. Śledzimy znakomicie rozpisaną opowieść, której narratorem jest Louis. Dzięki wywiadowi cofamy się w czasie, ale też obserwujemy, jak przebiega interakcja rozmówców. To nie jest tylko pretekst do poznania życia Louisa, ale też motyw, który ma znaczenie fabularne.

Serial różni się od filmu pod wieloma względami. Wizerunek Louisa wywołał oburzenie wśród widzów, ponieważ twórcy postanowili zmienić kolor skóry bohatera. W wersji serialowej jest on Afroamerykaninem (podobnie jak Claudia). To dobra decyzja, bo dzięki temu nie będziemy go porównywać do Brada Pitta. Poza tym zmiana ta pozwoliła poruszyć wątki, które nie miałyby sensu, gdyby mężczyzna był biały. Kwestie rasowe przewijają się w serialu, ale nie jest to bezcelowe ogrywanie stereotypów w wampirzej otoczce czy – jak to nazwali w sieci – wciskanie na siłę politycznej poprawności. Wątki te mają znaczenie i cel w historii, a także emocjonalną głębię. Wybrzmiewa to szczególnie w drugim sezonie, gdy Louis i Claudia podróżują przez Europę w poszukiwaniu pradawnych wampirów tuż po II wojnie światowej. Nic tutaj nie jest przypadkowe, bo scenariusz jest świetnie przemyślany.

Wywiad z wampirem przeszedł bez echa

Wiecie, co mnie najbardziej zdziwiło po pierwszym sezonie? To, że Wywiad z wampirem – pomimo doskonałej jakości i dobrych ocen – przeszedł tak naprawdę bez echa. Ma swoją widownię (na tyle dużą, że dostał drugi sezon), ale powinno być o nim jeszcze głośniej! Trudno powiedzieć, co się stało. Czy to wina braku większej promocji w okresie pandemii? A może wampiry nie są już na topie? Każdego zachęcam do poznania tej fascynującej historii i zanurzenia się w tej świetnej atmosferze!

Wywiad z wampirem to bardzo dobry serial, który spodoba się nie tylko fanom ekranowych krwiopijców. Produkcja ma świetny scenariusz, dobre tempo i wyjątkowy klimat. Motywy związane z Louisem i jego relacja z Lestatem gwarantują doskonałą rozrywkę. Nie do końca przekonuje mnie postać młodej Claudii, która jako nastolatka została zmieniona w wampirzycę, ale muszę przyznać, że jej wątki współgrają z fabułą. Warto zdecydować się na seans Wywiadu z wampirem. Drugi sezon (premiera w Polsce odbyła się 20 czerwca! Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień – w czwartek o 22:00 na kanale AMC) jeszcze podwyższa poprzeczkę.