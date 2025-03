Marvel boi się, że reżyserzy pogrzebią filmy o Avengers? Szef MCU reaguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czy Marvel obawia się, że bracia Russo przyczynią się do upadku nadchodzących filmów o Avengers? Owszem, tego typu rewelacje na pierwszy rzut oka wyglądają szokująco, jednak biorąc pod uwagę, jak często są powtarzane w ostatnich dniach, nie możemy wykluczyć, że znajduje się w nich ziarnko prawdy. Najnowsze informacje w tej materii przedstawia ceniony scooper Daniel Richtman, który stwierdza:

Kevin Feige ma obawy jeśli chodzi o braci Russo i reżyserowane przez nich Avengers: Doomsday i Secret Wars. Na tym etapie ich wymiana nie wchodzi w grę, ale prezes Marvel Studios planuje uważniej nadzorować oba projekty, upewniając się, czy ze scenariuszem wszystko jest w porządku i czy sprawy idą zgodnie z planem. Feige będzie miał z reżyserami intensywniejszy kontakt niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli te doniesienia są zgodne z prawdą, stanowią one bezpośrednią konsekwencję fatalnego odbioru najnowszego dzieła braci Russo, netfliksowego filmu The Electric State - choć kosztował on krocie, jego przyjęcie było dalekie od zamierzonego. To właśnie tuż po premierze pojawiły się głosy o włodarzach Marvela, którzy mieli rzekomo "podważać decyzję Feige o zatrudnieniu braci przy obu filmach o Avengers".

Przypomnijmy, że choć stworzone przez Russo dzieła - Zimowego żołnierza, Wojnę bohaterów, Wojnę bez granic i Koniec gry - do dziś uważa się za jedne z najlepszych odsłon MCU, reżyserzy fatalnie radzą sobie poza Kinowym Uniwersum Marvela, o czym świadczy przyjęcie The Electric State, Gray Mana czy serialu Citadel.