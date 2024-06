VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Max i innych.

Jak co tydzień na VOD trafiły nowe tytuły, które warto obejrzeć w czasie weekendu. Dla miłośników akcji Netflix przygotował thriller Weteranka, w którym w głównej roli występuje zjawiskowa Jessica Alba. Jeśli wolicie dramaty historyczne oparte na faktach to na uwagę zasługuje miniserial My mieliśmy szczęście. Od piątku dostępny jest też dramat Strefa interesów, który zdobył Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Fani sportu na pewno nie zignorują dokumentu o Rogerze Federerze, czyli legendzie tenisowej, który niedawno zakończył karierę. A jeśli nowości na weekend nie przypadną Wam do gustu to zawsze można nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak: Ród smoka, The Boys, Gwiezdne Wojny: Akolita, Mroczna materia czy Uznany za niewinnego. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

NETFLIX:

W ten weekend na platformie Netflix pojawią się interesujące nowości:

Weteranka Premiera 21 czerwca.

Warto również nadrobić seriale i programy, które trafiły na Netflixa w ciągu tygodnia:

Poza schematem: Rewolucja komediowa Premiera 18 czerwca.

Czarna Barbie Premiera 19 czerwca.

Spadek Premiera 19 czerwca.

Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys Premiera 20 czerwca.

Bracia po latach (2024) - kolumbijski film dokumentalny. W tym wciągającym dokumencie dwie pary identycznych bliźniaków zamienionych w kolumbijskim szpitalu odkrywają swoją skomplikowaną historię i nową tożsamość. Premiera 20 czerwca.

DISNEY+

W tym tygodniu ważną nowością na Disney+ jest serial My mieliśmy szczęście, w którym w głównych rolach wystąpili Joey King i Logan Lerman:

My mieliśmy szczęście Premiera całego sezonu 19 czerwca.

Ponadto na widzów na Disney+ czekają kolejne odcinki seriali:

AMAZON PRIME VIDEO

W tym tygodniu na platformę Prime Video trafił nowy odcinek The Boys, który warto nadrobić. Ponadto fani tenisa koniecznie powinni obejrzeć dokument o legendzie tego sportu - Rogerze Federerze.

APPLE TV+

W ciągu tygodnia do serwisu trafiły nowe odcinki takich produkcji, jak:

MAX

W tym tygodniu platforma została zdominowana przez serial Gra o tron: Ród smoka, który opowiada o rodzie Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron. W poniedziałek miał premierę pierwszy odcinek 2. sezonu, który warto nadrobić w ten weekend. Kolejny już w poniedziałek.

Na platformę MAX trafiło kilka nowych tytułów, które uzupełniają powiększającą się bibliotekę. Oto najciekawsze produkcje, które pojawiły się w tym tygodniu:

SkyShowtime

Na platformie streamingowej można obejrzeć nowe odcinki seriali:

Interesującym nowym tytułem w serwisie jest:

CDA PREMIUM

CDA Premium przygotowało dla swoich subskrybentów kilka nowych tytułów wartych uwagi:

Contagion - Epidemia strachu

Klub zabójców

Ucieczka z piekła - Akcja, kino azjatyckie. Członkowie chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych muszą ewakuować swoich obywateli z afrykańskich terenów objętych wojną.

Mikrokosmos

INNE SERWISY VOD:

Wszyscy razem (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Polsat Box Go, Rakuten, Player.pl, Play Now, Katoflix) - komedia. Genialny chłopiec odkrywa, że ​​może manipulować czasem, używając rodzinnej pamiątki. Łączy siły ze swoim rodzeństwem, by powrócić do czasów rozłąki rodziców, mając nadzieję na inny przebieg wydarzeń.