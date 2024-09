Intelowi nie udało się zdobyć wycenianego na 30 miliardów dolarów kontraktu na procesory do PlayStation 6

źródło: play-mag.co.uk

Anonimowe źródła ujawniły, że dwa lata temu Intel bezskutecznie starał się o kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie chipów dla PlayStation 6, aby przełamać niemal całkowitą dominację AMD w dochodowym sektorze konsol do gier. Ostatecznie Intel przegrał, a Sony po raz trzeci z rzędu użyje procesora zaprojektowanego przez AMD na półprzewodnikach od tajwańskiego potentata TSMC.

Reuters informuje, że po ogłoszeniu w 2021 roku planów budowy nowej fabryki Intela, która rozpoczęła działalność w lutym tego roku, Sony wyraziło zainteresowanie użyciem jednego z węzłów technologicznych dla PlayStation 6. W związku z tym w 2022 roku Intel zaczął negocjować z Sony projekt chipu nowej generacji.

Spotkania między prezesami, dyrektorami i inżynierami obu firm trwały miesiącami, co wskazuje, że Sony mogło poważnie rozważać propozycję Intela. Jednak strony nie doszły do porozumienia w kwestii marży zysku na każdym sprzedanym chipie i ostatecznie to AMD – wieloletni partner PlayStation i Xboxa – przelicytowało konkurencję z Intela i Broadcoma.

Kolejnym kluczowym problemem była wsteczna kompatybilność. Zaprojektowanie konsol PlayStation 5 i Xbox Series z obsługą gier z wcześniejszych PlayStation 4 i Xbox One było stosunkowo proste, ponieważ obie generacje korzystały ze sprzętu AMD x86. Jednak zapewnienie, że procesor Intela byłby wstecznie kompatybilny ze starszym oprogramowaniem, wiązałoby się ze znacznymi kosztami, choć nie byłoby niemożliwe.

Umowa mogła wygenerować około 30 miliardów dolarów przychodów dla Intela, a firma z pewnością mogłaby skorzystać z dodatkowych funduszy, biorąc pod uwagę jej bieżące problemy. Niepowodzenie w wykorzystaniu boomu na AI, tracenie udziałów w rynku procesorów dla centrów danych na rzecz Nvidii oraz ograniczony sukces w produkcji procesorów na zlecenie poważnie obniżyły cenę akcji Intela, grożąc wykluczeniem firmy z indeksu Dow Jones. Intel zareagował zwolnieniami tysięcy pracowników i rozważa podział niektórych swoich oddziałów.

Sprzedaż konsol może mieć decydujący wpływ na firmy, które produkują dla nich chipy. Decyzja Sony o wykorzystaniu procesora Jaguar AMD w PlayStation 4 mogła uratować producenta chipów przed bankructwem. PS4 ostatecznie sprzedało się w ponad 117 milionach egzemplarzy, prawdopodobnie stając się jednym z najbardziej udanych produktów AMD i dostarczając nieocenionego źródła dochodu w najtrudniejszych dla firmy czasach, zanim procesory Zen przywróciły jej konkurencyjność względem Intela.