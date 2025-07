Gwiazda Teda Lasso o powrocie na plan 4. sezonu. Kiedy początek zdjęć?

fot. Apple TV+

Reklama

Już w lipcu w Kansas City rozpoczną się zdjęcia do 4. sezonu Teda Lasso, w którym tytułowy bohater tym razem będzie pracować z kobiecą drużyną piłkarską. Do swoich ról powracają Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Juno Temple i Jeremy Swift. Ponadto jako Rebeccę Welton zobaczymy Hannah Waddingham, która w maju mówiła, że ich scenarzyści są jak rycerze Jedi. W nowym wywiadzie aktor użyła kolejnego ciekawego porównania na temat powrotu na plan Teda Lasso. Przypomnijmy, że serial był rozpisany na trzy sezony - nawet dostał zakończenie zamykające całą historię. Ostatecznie Apple TV+ zamówiło kolejną serią swojej najpopularniejszej produkcji.

Czytaj więcej: Aktorka o 4. sezonie Teda Lasso: nasi scenarzyści są jak rycerze Jedi

Przy okazji rozmowy o filmie Smerfy: Wielki film, gdzie Hannah Waddingham podkłada głos postaci Jezebeth, serwis Deadline zapytał się aktorkę o powrót do serialu Ted Lasso. Opisała to w barwny sposób.

Mam wrażenie, że to był najpiękniejszy, ukochany pies, który został pochowany, a teraz go ekshumowaliśmy i jestem tu dla niego. Tęskniłam, marzyłam i pragnęłam, żeby zobaczyć, co wydarzyło się z Rebeccą, dokąd zmierzała. To moja dziewczyna. Jest w moim krwiobiegu, więc jestem zachwycona, że ekshumowaliśmy [serial].

Na koniec dodała z dużym uśmiechem:

Nie mogę się doczekać, aż się w to zaangażuję, dorzucę swoje trzy grosze i pójdę na zakupy, żeby wyglądać jak ona.

Z kolei w rozmowie z Entertainment Tonight aktorka zdradziła, że Rebecca znalazła się w znacznie szczęśliwszym miejscu w swoim życiu.

Brett Goldstein, który gra Roya Kent i jest również scenarzystą serialu, przyznał w wywiadzie w czerwcu, że nie może nic powiedzieć o nowym sezonie, ale pracują nad nim i jest dobrze. Jest podekscytowany tym, że wszyscy znów będą razem.