20th Century Studios bez słowa FOX w nazwie. Tak teraz prezentuje się logo studia

20th Century Fox od nowego roku funkcjonuje jako 20th Century Studios, a Fox Searchlight nosi nazwę nazwę Searchlight Pictures. Wiąże się to także z zupełnie nowym logiem, już bez słowa FOX. Nowy wygląd możemy teraz zobaczyć nie tylko na plakatach w miniaturowej wersji, ale także w nieco większym rozmiarze.

Przypomnijmy, że 20th Century Fox powstało w 1935 roku, gdy doszło do fuzji korporacji Twentieth Century Pictures oraz Fox Film Corporation. Logo 20th Century Pictures wówczas została zmienione na 20th Century Fox. Disney kupił 21th Century Fox (do tej korporacji należą studia filmowe) w 2019 roku. Decyzja weszła w życie w marcu 2019 roku. Tak teraz prezentuje się logo:

The new logo for 20th Century Studios, which will be presented in theaters with ‘The Call of the Wild’.

(Source: @20thCentury) pic.twitter.com/ZGvzJjG9kR

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 4, 2020