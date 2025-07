Teściowie 3 – dlaczego Marcin Dorociński wrócił w tej części? Znamy kulisy!

fot. Adrian Chmielewski

Podczas spotkania z widzami po seansie filmu Teściowie 3 producentka Anna Bartenbach zdradziła, że pierwotnie w ogóle nie brano pod uwagę Marcina Dorocińskiego podczas planowania kontynuacji. Chodziło o jego zajętość, związaną głównie z pracą na planach zagranicznych. Jednak aktor pojawił się na ekranie! Zdradzono, w jakich okolicznościach do tego doszło – i były one naprawdę zaskakujące.

Teściowie 3 – dlaczego wrócił Marcin Dorociński?

Tak tę historię opowiedziała producentka filmu, która opowiedziała historię Mai Ostaszewskiej. Okazuje się, że to właśnie dzięki aktorce Marcin Dorociński powrócił w trzeciej części.

– Maja przypadkiem spotkała Marcina na ulicy. Marcin spytał, co teraz robi, a Maja odpowiedziała mu, że jest plan na trzecią część Teściów. Marcin zawiesił się na chwilę i powiedział: „Ja bym z przyjemnością zagrał”. W ogóle go nie braliśmy pod uwagę, bo uznaliśmy, że jest tak zajęty zagranicznymi produkcjami, że nawet nie śmieliśmy do niego dzwonić. A tu się okazało, że sam wyraził chęć powrotu.

Teściowie 3 – premiera 12 września 2025 roku w kinach.