The Last of Us traci swojego twórcę. Neil Druckmann odchodzi

Studio Naughty Dog ogłosiło dziś ważną zmianę personalną: Neil Druckmann, współtwórca gry i serialu The Last of Us, ogłosił, że wycofuje się z dalszego kreatywnego udziału w serialowej adaptacji HBO. Decyzję podjął po zakończeniu prac nad drugim sezonem produkcji. Jak zaznacza, to odpowiedni moment, by w pełni poświęcić się przyszłości studia Naughty Dog.

Oto oficjalne oświadczenie studia:

Do społeczności Naughty Dog,

Chcieliśmy poinformować, że szef studia, Neil Druckmann, przekazał dziś rano naszemu zespołowi następującą wiadomość:

„Podjąłem trudną decyzję o wycofaniu się z mojej kreatywnej roli przy serialu The Last of Us dla HBO. Prace nad drugim sezonem zostały zakończone, a zanim rozpocznie się jakakolwiek istotna praca nad sezonem trzecim, to odpowiedni moment, by w pełni skupić się na Naughty Dog i nadchodzących projektach studia – w tym na pisaniu i reżyserii naszej ekscytującej nowej gry, Intergalactic: The Heretic Prophet, a także na moich obowiązkach jako szefa studia i dyrektora kreatywnego.

Współtworzenie tego serialu było jednym z najważniejszych momentów w mojej karierze. Praca u boku Craiga Mazina przy produkcji, reżyserii i pisaniu dwóch ostatnich sezonów była zaszczytem. Jestem ogromnie wdzięczny za przemyślane podejście i poświęcenie, jakie włożyła obsada i ekipa w adaptację The Last of Us Part I oraz kontynuację adaptacji The Last of Us Part II".

NAUGHTY DOG