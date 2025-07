Czy Hulk wróci do bycia wściekłym? Pogłoski sugerują spotkanie z innym bohaterem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wedle różnych doniesień, które pojawiały się w ostatnim czasie, w nadchodzącym filmie o Spider-manie pojawi się Hulk, w swojej szalonej, nieokiełznanej formie. Ta zmiana powinna zadowolić widzów, którzy nie byli usatysfakcjonowani łagodniejszą wersją Profesora Hulka z Avengers: Koniec gry. Jak mówią plotki, Peter Parker miałby sprzymierzyć się z nikim innym jak Punisherem, aby powstrzymać zieloną bestię. Tą koncepcję potwierdził scooper Daniel Richtman podając taką informację:

Przynajmniej część filmu będzie opowiadać o tym, jak Spider-Man i Punisher łączą siły, by walczyć z Savage Hulkiem.

Co ciekawe, w komiksie The Incredible Hulk z 1988 roku Spider-Man i Punisher łączą siły, by walczyć z Hulkiem, a wszystko wskazuje na to, że filmowcy podążają podobną ścieżką. O pozostałych doniesieniach na temat tego potencjalnego filmowego crossoveru możecie przeczytać tutaj.

Kiedy premiera Spider-Man: Brand New Day?

Premiera Spider-Man: Brand New Day odbędzie się 31 lipca 2026 roku, a prace na planie ruszą latem 2025 roku.

Spider-Man: Brand New Day - potencjalni złoczyńcy