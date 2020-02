Hamilton w drodze na duży ekran. Broadwayowski musical trafi do kin dzięki Disneyowi

Disney oficjalnie ogłosił, że broadwayowski fenomen zatytułowany Hamilton, będzie wyświetlany na dużych ekranach w kinach w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie w październiku 2021 roku. Studio ma prawa także do międzynarodowej dystrybucji, zatem możemy spodziewać się, że film trafi też do kin w reszcie świata.

Hamilton jest jednym ze słynniejszych musicali ostatnich lat i może pochwalić się zdobyciem 11 nagród Tony. Twórca Lin-Manuel Miranda podsycał emocje fanów swoimi wpisami na Twitterze, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Disneya. Produkcja przedstawi występ oryginalnej obsady musicalu zarejestrowany w 2016 roku. Będzie to połączenie elementów teatralnych z występu na żywo oraz produkcji filmowych.

Disney presents:

Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021.#Hamilfilm pic.twitter.com/z4ohfWXzi3

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) February 3, 2020