Albert Uderzo nie żyje. Współtwórca Asterixa i Obelixa miał 92 lata

Albert Uderzo był francuskim rysownikiem i scenarzystą, który odpowiadał za współtworzenie przygód Asterixa i Obelixa. Rodzina opublikowała oświadczenie, że zmarł w nocy we śnie z powodu ataku serca. Podkreślono w nim, że jego śmierć nie miała nic wspólnego z pandemią koronawirusa.

Pierwszy komiks o Asterixie i Obelixie miał premierę w październiku 1959 roku we francuskim czasopiśmie Pilote i szybko nabrał na popularności. Uderzo i Goscinny pracowali razem nad komiksami do 1977 roku, w którym zmarł Goscinny. Natomiast Uderzo tworzył dalsze przygody Asterixa do 2009 roku.

Komiksy o Galach zostały sprzedane w prawie 40 mln kopii i przetłumaczono je na ponad 100 języków. Stworzono filmy animowane, kilka kinowych produkcji aktorskich oraz zbudowano park rozrywki nieopodal Paryża.