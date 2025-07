Wiedźmin 4 to ewolucja, nie rewolucja - przekonuje CD Projekt RED

fot. CD Projekt

Reklama

Jak wyjaśnił Philipp Weber, dyrektor narracyjny w CD Projekt RED, w wywiadzie dla GamesRadar, Wiedźmin 4 ma zapoczątkować zupełnie nową trylogię, co stanowi ekscytujący rozdział w uniwersum. Kluczem do podejścia studia przy tworzeniu kolejnej odsłony serii jest opieranie się na lekcjach wyniesionych z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która podbiła serca milionów graczy na całym świecie.

Weber podkreślił, że w Wiedźminie 4 zespół nie zamierza rewolucjonizować elementów, które przyczyniły się do sukcesu oryginalnej trylogii. Zamiast tego, deweloperzy pracują nad włączeniem nowych pomysłów i funkcji, pozostając wiernymi filozofii, która doprowadziła do stworzenia tak dobrze przyjętej przez fanów gry.

Nowi członkowie zespołu są szkoleni z zasad tworzenia misji, a studio podąża tą samą filozofią, która kierowała nimi w przeszłości. Jedną z nich, której polska firma przestrzegała w swoich ostatnich grach i którą będzie kontynuować w Wiedźminie 4, jest nie włączanie „misji kurierskich” do swoich tytułów.

Weber zapewnił, że zespół pracuje nad wprowadzeniem nowych i innowacyjnych rzeczy, ale bez zmieniania tego, co już funkcjonuje. Studio wydaje się stawiać na ewolucję zamiast rewolucji, co dla wielu fanów może być gwarancją kontynuacji wysokiej jakości, do której przyzwyczaiło ich CD Projekt RED.