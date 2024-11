Filmy o gladiatorach. Zwycięzca jest oczywisty, ale które tytuły znalazły się na podium? [RANKING]

fot. materiały prasowe

Już 15 listopada do kin wejdzie wyczekiwany Gladiator 2 od Ridleya Scotta, w którym wystąpili Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn i Derek Jacobi. Zapowiada się epickie widowisko, które wciśnie w fotel niejednego widza.

Jednak w historii kina nie powstało zbyt wiele filmów o podobnej tematyce. Tego rodzaju produkcje cieszyły się największą popularnością w latach 50. i 60., w wyniku czego ten gatunek otrzymał nawet własną nazwę. Chodzi o peplum lub tzw. kino miecza i sandałów, które często charakteryzowało się tym, że przedstawiane wydarzenia raczej nie były zgodne z faktami historycznymi i przeplatały się z tym, co legendarne i mityczne. Swego czasu najsłynniejszymi filmowymi gladiatorami byli Kirk Douglas, Richard Harrison czy Dan Vadis, zanim nie pojawił się po latach Russell Crowe, który za brawurową pierwszoplanową rolę w Gladiatorze dostał Oscara.

Na podstawie serwisu Ranker stworzyliśmy ranking filmów o gladiatorach. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Od razu rzuca się w oczy, że zestawienie nie jest rozbudowane. Poza tym większość tytułów to bardzo słabe produkcje. Jednak o niektórych warto pamiętać ze względu na to, że to niezapomniane klasyki kina. Sprawdźcie poniżej.

Filmy o gladiatorach - ranking

22. Seven Rebel Gladiators (1965)