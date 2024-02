Tragedia na planie Rust. Alec Baldwin stanie przed sądem w tegoroczne lato

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Wielka ława przysięgłych w Nowym Meksyku postawiła Aleca Baldwina w stan oskarżenia za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz nieumyślne użycie broni palnej i zaniedbanie standardowych procedur bezpieczeństwa. Chodzi o wypadek na planie Rust, w wyniku którego zmarła operatorka filmowa, Halyna Hutchins. Termin rozprawy zostanie wyznaczony na czerwiec bądź lipiec 2024 roku. Aktorowi grozi 18-miesięczny wyrok więzienia i grzywna w wysokości 5 tysięcy dolarów, czyli w przybliżeniu 20 tys. złotych.

Rust - śmiertelny wypadek na planie filmowym

Do tragedii doszło 21 października 2021 roku na ranczu w pobliżu Santa Fe. Kiedy Hutchins przygotowywała się do nakręcenia sceny, została postrzelona z broni trzymanej przez Baldwina, a reżyser Rust, Joel Souza, doznał obrażeń. Baldwin wciąż nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nie pociągnął za spust, a rewolwer Colt 45, którego wręczył mu asystent reżysera, samoistnie wypalił. Aktor był już oskarżony w styczniu 2023 roku, ale zarzuty wycofano po trzech miesiącach z powodu wątpliwości odnośnie prawidłowego działania broni palnej.

Jednak z oddzielnych raportów śledczych wynika, że z pistoletu można było zastrzelić Hutchinsa i Souzę tylko przy pociągnięciu za spust. Stąd też aktorowi postawiono zarzuty po raz drugi.

O nieumyślne spowodowanie śmierci oraz fałszowanie dowodów oskarżono również Hannah Gutierrez Reed, która pracowała na planie jako rekwizytorka. Podobnie jak Baldwin, kobieta nie przyznaje się do postawionych zarzutów.

Do tej pory nikt nie udzielił solidnej odpowiedzi odnośnie tego, jak pociski znalazły się na planie filmu Rust.

Rust - co wiadomo o filmie?

Film przedstawia historię 13-letniego chłopca, który pozostaje sam z młodszym bratem po śmierci rodziców w Kansas w latach 80. XIX wieku. Będąc skazanym za przypadkowe zabójstwo farmera, zostaje zabrany przez swojego dziadka w brutalną i wstrząsającą podróż do Starego Meksyku.

Rust

Nową operatorką filmu została Bianca Cline. Wdowiec po Halynie Hutchins, Matthew, został nowym producentem Rust. Na planie nie pracuje już Gutierrez-Reed.