Viola Davis jako prezydent USA kontra gwiazda The Boys. Jest zwiastun akcyjniaka G20

Prime Video opublikował zwiastun thrillera akcji, G20, gdzie Viola Davis występuje jako prezydent Stanów Zjednoczonych, z którą nie chcielibyście zadzierać. Akcja rozgrywa się w centrum ataku terrorystycznego, któremu tylko ona może zaradzić - ratując przy tym zarówno przywódców różnych państw, jak i cały świat. Zobaczcie poniższą zapowiedź.

G20 - zwiastun filmu

Wersja z polskim lektorem:

G20 - zdjęcia

G20 - fabuła, obsada, premiera

Produkcja przedstawi obrady tytułowego szczytu G20, do którego należą jedne z najpotężniejszych państw na świecie. Podczas obrad dochodzi jednak do ataku terrorystycznego, który stawia prezydent Taylor Sutton (Viola Davis) pod ścianą i zmusza ją do wykorzystania całego swojego doświadczenia militarnego i sztuki rządzenia państwem, żeby uratować rodzinę, przywódców innych państw oraz resztę świata.

Oprócz Davis, do obsady należą również Anthony Anderson (Czarno to widzę), Marsai Martin (Czarno to widzę), Ramón Rodríguez (Will Trent), Antony Starr (The Boys), Douglas Hodge (Wielka), Elizabeth Marvel (Kolor purpury), Sabrina Impacciatore (Biały lotos), Clark Gregg (Zabić ból), Christopher Farrar (Gramy u siebie), John Hoogenakker (Waco: The Aftermath) i MeeWha Alana Lee (Umma).

Film zadebiutuje 10 kwietnia 2025 roku na platformie streamingowej Prime Video.

