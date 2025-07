Avatar 3 - wyciekł zwiastun w HD! Ależ to magicznie wygląda!

fot. zrzut ekranu / Disney

Avatar 3, czyli Avatar: Ogień i popiół, rozpocznie oficjalną promocję w lipcu 2025 roku – właśnie wtedy, wraz z premierą filmu Fantastyczna 4, w kinach zadebiutuje pierwszy zwiastun. To właśnie ta zapowiedź niespodziewanie wyciekła do sieci w jakości HD. Nie jest to typowy przeciek nagrany kamerą w kinie – tym razem mamy do czynienia z pełną wersją zwiastuna w wysokiej jakości. Obejrzyjcie go, póki jeszcze jest dostępny, bo możemy być pewni, że Disney zrobi wszystko, aby go jak najszybciej usunąć.

Avatar 3 – wyciek zwiastuna

Zwiastun pojawił się w serwisie Streamable, z którego materiały zazwyczaj trudniej usunąć niż z mediów społecznościowych czy YouTube’a. Wyciek zamieszczony na tej platformie zazwyczaj utrzymuje się dłużej online, jednak nie możemy zagwarantować, że w momencie, gdy to czytacie, wideo nadal będzie aktywne. Kliknijcie i zobaczcie zwiastun Avatara 3 w HD – zobaczymy w nim m.in. wojnę pomiędzy Na’Vi a plemieniem, które stanie się nowym wrogiem bohaterów.

Jak widać, James Cameron nie zwalnia tempa i szykuje jeszcze większą wizualną ucztę niż w poprzednich dwóch częściach, które wciąż okupują podium najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Przy „dwójce” wielu twierdziło, że film nie ma szans dorównać finansowemu sukcesowi pierwszej części – a jednak Cameron znów wszystkich zaskoczył. Czy przy Avatarze 3 również pojawią się wątpliwości?

Premiera widowiska – grudzień 2025 roku w kinach.