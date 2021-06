Aquaman 2 - oficjalny tytuł ujawniony. Co mówi o fabule?

fot. Warner Bros.

James Wan opublikował na Instagramie oficjalny tytuł Aquamana 2, który brzmi Aquaman: The Lost Kingdom, czyli w dosłownym tłumaczeniu Aquaman: zagubione królestwo. Sam reżyser nie zdradził żadnych dodatkowych informacji ani szczegółów fabuły.

Tutaj z pomocą przychodzi portal Illuminerdi, który dowiedział się, że tytuł roboczy Aquamana 2 to Necrus. Domniemają, ż jest to odwołajanie do tajemniczego Czarnego Miasta, które znajduje się w najgłębszych rejonach podwodnego kanionu. Jest to królestwo społeczności wojskowej dowodzone przez króla Mongo, który wierzy, że każdy inwazja ludzi znad mórz musi wywołać agresywną reakcję podwodnych armii. Spekuluje się więc, że to właśnie będzie to tytułowe zagubione królestwo. Oficjalnie jednak tego nie wiadomo, więc traktujcie spekulacje z dystansem.

W obsadzie są Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren oraz Pilou Asbaek w roli czarnego charakteru.

Aquaman: The Lost Kingdom - premiera 16 grudnia 2022 roku tylko w kinach.