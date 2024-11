Pojawiły się nowe zdjęcia z nadchodzących filmów Vaiana 2 i Mufasa: Król lew

fot. Disney/Empire

Portal Fandango udostępnił zdjęcia z nadchodzących filmów Disneya: animacji Vaiana 2 oraz Mufasa: Król lew. To pierwsze jest kontynuacją historii o młodej dziewczynie szukającej przygód na morzu wraz z półbogiem Mauim, a drugie jest prequelem remaku live action legendarnego Króla lwa.

Mufasa: Król lew

Vaiana 2 - fabuła, obsada

Vaiana i Maui powracają w drugiej części kultowej animacji Walt Disney Animation Studios Vaiana. Po otrzymaniu nieoczekiwanego wezwania od swoich przodków, Vaiana wypłynie na dalekie, niebezpiecznie i dawno zapomniane morza Oceanii, gdzie przeżyje przygodę życia.

Film Vaiana 2 wyreżyserował David Derrick Jr, Jason Hand i Dana Ledoux Miller, a wyprodukowały Christina Chen i Yvett Merino. Muzykę do filmu skomponowali: zdobywczynie nagrody Grammy® Abigail Barlow i Emily Bear, nominowany do nagrody Grammy Opetaia Foa‘i oraz trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Mark Mancina. Vaiana 2 wejdzie na ekrany kin 29 listopada 2024 roku.

Mufasa: Król lew - fabuła, obsada

Mufasa: Król Lew pokaże początki ojca Simby i jego drogę to tronu władcy drapieżnych kotów. Opowiedziana przez Rafikiego w retrospekcjach historia, przedstawia Mufasę jako osieroconego szczeniaka, zagubionego i samotnego, aż do momentu, gdy spotyka współczującego lwa imieniem Taka – spadkobiercę królewskiej linii. To przypadkowe spotkanie uruchamia niezwykłą podróż grupy wyjątkowych osobliwości poszukujących swojego przeznaczenia – ich więzi będą wystawione na próbę, gdy będą musieli wspólnie unikać groźnego i śmiertelnego wroga.

Reżyserem jest Barry Jenkins. W rolę młodego Mufasy wcieli się Aaron Pierre. Polska premiera nastąpi 20 grudnia 2024 roku.