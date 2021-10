Armia umarłych 2 - Snyder zdradza tytuł sequela. Może powrócić jedna postać

Netflix

Armia umarłych była wielkim hitem w Netflixie, więc szybko ogłoszono, że powstanie Armia umarłych 2. Zack Snyder obecnie udziela wywiadów w sprawie Armii złodziei, czyli prequela serii i tam właśnie oficjalnie wyjawił, że tytuł filmu będzie brzmieć: Planet of the Dead, czyli Planeta umarłych.

W rozmowie z portalem Inverse zasugerował, że w sequelu powróci Ludwig Dieter grany przez Matthiasa Schweighofera. Ta postać jest też głównym bohaterem Armii złodziei.

- Prawdziwą przygodą byłoby zobaczyć, co stało się z Ludwigiem po tym, jak zamknęły się drzwi. Czy został zabity przez Zeusa czy nie? Co się wydarzyło? Nie widzimy jak umiera na ekranie i wciąż ma on czas. Nie powiem ci co wydarzy się w Armii umarłych 2 aka Planet of the Dead, ale powiedzmy, że jest szansa, że Dieter przeżył.

Szczegóły fabuły Planet of the Dead nie są znane. Nie wiadomo również, kiedy Zack Snyder planuje ruszyć na plan, ale można założyć, że będzie mieć to miejsce w 2022 roku. Netflix raczej nie będzie chciał czekać dłużej z oczekiwaną kontynuacją hitu. Najpierw jednak Snyder zrealizuje dla platformy film science fiction Rebel Moon.

Reżyser został zapytany o to, które filmy uważa za część tak zwanego Snyderverse. Fani używają tego określenia dla filmów opartych na komiksach DC.

- Miałbym nadzieję, że oryginalna treść łapie się do Snyderverse. Uniwersum DC jest bliskie mojemu sercu i spędziłem przy tym dużo czasu, więc kocham to. Obecnie jestem jednak na etapie Rebel Moon i uniwersum Armii umarłych. Pochłaniają one całą kreatywną moc. Dlatego mam nadzieję, że wszystko, co robimy, co jest oryginalne i fajne, wpasuje się do tej kategorii.

Daty premier kolejnych filmów Zacka Snydera nie jest znana.