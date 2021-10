Armia złodziei - ekipa na nowych plakatach

foto. Netflix

Pod koniec miesiąca na Netflix trafia prequel Armii Umarłych. I chyba Zack Snyder uznał, że zrobiło się trochę za cicho o filmie z wymyślnego przez tego uniwersum, dlatego na Twitterze pokazał trzy nowe plakaty prezentujące ekipę Armii złodziei. Podobnie jak pierwsze warianty jakie dostaliśmy miesiąc temu są one niezwykle kolorowe i... no w sumie tyle. Zombie narazie na nich narazie nie widać.

Armia złodziei

Armia złodziei - zwiastun

Armia złodziei rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Armia umarłych, gdy epidemia zombie dopiero wybucha. Bohaterem jest znany z filmu Snydera Dieter, który jest kasjerem z małego miasteczka. Zostaje on wciągnięty w przygodę życia przez tajemniczą kobietę, która werbuje go do ekipy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców. Razem planują serię skoków na najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

W obsadzie są Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Za historię odpowiedzialni są Zack Snyder i Shay Hatten, a Hatten sam napisał scenariusz. Matthias Schweighöfer, który grał również w Armii umarłych, stoi za kamerą.

Film Armia złodziei trafi na Netflix już 29 października 2021 roku.