Dlaczego Diuna 2 nie dostała TEJ nominacji? Była w TOP 4 w tej kategorii w 2024 roku

Diuna 2, nominacja i kontrowersja to trzy słowa, które w ostatnich dniach często się pojawiają w jednym zdaniu. Nie inaczej jest tym razem. Od jakiegoś czasu wiadomo, że Diuna: Część druga nie otrzyma nominacji w kategorii Najlepszej muzyki w ramach Oscarów z powodu nadmiernego wykorzystania utworów z pierwszej części. Hans Zimmer krytykuje tą decyzję grona Akademii Filmowej. Zasady Złotych Globów są za to inne, a jego ścieżka dźwiękowa faktycznie została nominowana. Dziwić może jednak, że Diuna 2 otrzymała zaledwie dwa wyróżnienia, czyli w kategorii Najlepszego dramatu oraz Najlepszej muzyki. Po tak świetnie ocenianej produkcji, o której było głośno w sieci można było spodziewać się więcej - szczególnie, że pierwsza część otrzymała kilka Oscarów. Tymczasem kontynuacja Denisa Villeneuve'a nie otrzymała nawet nominacji do nagrody za Najlepsze osiągnięcie filmowe lub kasowe.

Aby móc konkurować w tej kategorii, dana produkcja musi zostać zgłoszona do konkursu. Pod uwagę brane są jedynie te filmy, które na całym świecie przekroczyły co najmniej 150 mln dolarów, w tym same 100 mln dolarów z USA. W 2024 roku Diuna 2 zajęła 4. miejsce jeśli chodzi o ogólnoświatowy box office z wynikiem 714 mln dolarów. Lepsze były tylko Gru i Minionki: Pod przykrywką, Deadpool & Wolverine oraz W głowie się nie mieści 2. Łącznie tylko 20 filmów udało się spełnić tego wymagania, a zgłoszono ich jeszcze mniej.

Tym razem jednak nie ma kontrowersji wokół tematu. Portugalski krytyk filmowy, Cláudio Alves, przyznał że Diuna 2 nie została zgłoszona do konkursu, co jest zadaniem dystrybutorów. Był to wspólny wybór studia oraz twórców filmu.

Niestety mogliśmy głosować na tylko te filmy, które zostały zgłoszone przez dystrybutorów. - mówi Alves. - Tylko 16 filmów faktycznie zgłoszono.

ZŁOTE GLOBY 2025 - NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE FILMOWE LUB KASOWE

Obcy: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpol & Wolverine

Gladiator 2

W głowie się nie mieści 2

Twisters

Wicked

Dziki robot

