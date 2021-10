Avengers również świętują Halloween. Kapitan Ameryka jako... wilkołak

fot. Square Enix

Z okazji Halloween także w grze Marvel's Avengers zobaczymy atrakcje związane z tym wydarzeniem. Jedna z nich jest szczególnie interesująca. To zupełnie nietypowe wydanie Kapitana Ameryki jako wilkołaka, ale co ciekawe, ma to korzenie na kartach komiksów. Postać ta pojawiła się w 1992 roku i znana jest jako Capwolf.

Skórka powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych w sklepiku dostępnym wewnątrz gry. Jak na razie nie ujawniono czy będzie ona dostępna za darmo, czy też trzeba będzie za nią zapłacić. Choć taka druga opcja wydawałaby się bardziej prawdopodobna, to nie można wykluczyć, że twórcy postanowią na rozdanie jej za darmo, by poprawić swój wizerunek. Przypomnijmy, że ostatnio są oni krytykowani za wprowadzenie do swojej produkcji mikropłatności, które pozwalają na przykład na szybsze zdobywanie punktów doświadczenia czy materiałów.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1450869826499461125