Marvel's Avengers - nie tylko Ulysses Klaw. Złoczyńca znany z MCU może trafić do gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Square Enix

Wiemy, że w Marvel's Avengers pojawi się Ulysses Klaw, złoczyńca, który na komiksowych kartach Marvela debiutował w 1966 roku. Jednak być może to nie jedyny bardziej znaczący czarny charakter, z którym drużyna Mścicieli będzie musiała się zmierzyć. Pliki źródłowe wersja na PC wskazują na przynajmniej jeszcze jednego, popularnego wroga Avengersów.

Jeden z dataminerów, czyli osób grzebiących w plikach gry, doszukał się tam informacji o Ultronie, postaci, którą wiele osób może kojarzyć z jednego z filmów MCU. Zauważono przy tym, że pliki nazwane Klaw i Ultron doczekały się pewnych modyfikacji, co może sugerować pojawienie się ich w najbliższym czasie. Nie jest to jednak przesądzone, bo już jakiś czas temu odkryto inne pliki, które dotyczył Red Hulka i War Machine, ale postacie te w dalszym ciągu do gry nie trafiły.

Przypominamy, że Klaw ma trafić do gry w większym rozszerzeniu poświęconym Wakandzie i Czarnej Pantrze. Bardzo możliwe, że i Ultron za jakiś czas doczeka się własnego dodatku.