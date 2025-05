DCU: tak wygląda Metamorpho z bliska. Sylwetka niczym Hulk!

Fot. DC Comics

Reklama

Metamorpho ma posturę Hulka, krótkie szorty, a jego dłoń ma kształt młota. Na pewno ciekawie będzie przekonać się, jak pokażą postać na dużym ekranie – z efektami praktycznymi i CGI w grze. Co ciekawe, McFarlane Toys już wcześniej pokazało zdjęcia innej figurki Metamorpho, która była zdecydowanie mniej „napakowana” i zmutowana. Grafiki z nią również uwzględniliśmy w galerii, żebyście mieli porównanie.

Superman: figurka Metamorpho

Oficjalny opis figurki McFarlane Toys brzmi:

Rex Mason, znany również jako Metamorpho™ lub The Element Man, to przerażający, nawiedzony łysy mężczyzna o popielatej twarzy i ciele, które może składać się z różnych substancji – gliny, metalu i pierwiastków o wiele niebezpieczniejszych.

Metamorpho - nowa figurka Zobacz więcej Reklama

Kim jest Metamorpho?

Postać zadebiutowała w komiksie The Brave and the Bold z 1965 roku. Rex Mason był archeologiem, który po wystawieniu na działanie Kuli Ra w Egipcie zmienił się w superbohatera Metamorpho, który może zmieniać swoje ciało, wykorzystując elementy i pierwiastki w nim zawarte. To zarówno jego dar, jak i przekleństwo. Jeśli chodzi o drużyny superbohaterskie, był częścią między innymi takich zespołów jak Liga Sprawiedliwości i Doom Patrol. W DCU zagra go Anthony Carrigan, zaczynając od Supermana, który zadebiutuje 11 lipca 2025 roku.