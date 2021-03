Marvel's Avengers - Spider-Man opóźniony. Kiedy wcielimy się w Pajączka?

Square Enix

Spider-Man to postać, która pojawi się w grze Marvel's Avengers wyłącznie na konsolach PlayStation. Tematyczny dodatek poświęcony jednemu z najsłynniejszych bohaterów Marvela miał się ukazać w pierwszej połowie tego roku. Udostępniony przez twórców plan rozwoju na rok 2021 wyraźnie sugeruje jednak, że z tych planów nic nie wyjdzie i na Pajączka trzeba będzie poczekać dłużej, a konkretnie do drugiej połowy roku.

Na opublikowanej w sieci grafice widzimy m.in. aktualizacje do konsol nowej generacji i Operation: Hawkeye - Future Imperfect, które już zadebiutowały, a także planowany na niedaleką przyszłość event Red Room Takeover i późniejsze rozszerzenie War for Wakanda. Co ciekawe, początkowo Spider-Man miał trafić do gry jeszcze przed dodatkiem z Czarną Panterą w roli głównej.

Twórcy zapewniają, że Spider-Man ciągle jest w planach i gracze nie muszą się obawiać - heros ma prędzej lub później trafić do gry.