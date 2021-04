Marvel's Avengers - skórki inspirowane MCU trafią do gry

Twórcy Marvel's Avengers oficjalnie potwierdzili, że w grze pojawią się skórki dla bohaterów nawiązujące do wyglądu postaci z MCU. To doskonała informacja, szczególnie dla tych graczy, którzy od początku uważali, że wygląd herosów powinien być zbliżony do ich wizerunku znanego z kin.

Niestety jest też i gorsza wiadomość: skórki nie będą dostępne za darmo. Zainteresowani nimi gracze będą musieli sięgnąć do portfela i wykupić je za walutę premium. To zaskakująca informacja, bo zdecydowana większość strojów w w grze można zdobyć w toku rozgrywki. Tym razem twórcy postanowili jednak zmonetyzować ten zakup.

To clarify, the outfits inspired by the Marvel Cinematic Universe will be available exclusively in the Marketplace for purchase with credits.

