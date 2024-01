BAFTA 2024 - nominacje. Oppenheimer o krok od wyrównania rekordu, Polak z nominacją

Źródło: materiały prasowe

Ogłoszono nominacje do nagrody BAFTA 2024. Najwięcej z nich, bo aż 13, zdobył Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana i w ten sposób niemal zrównał się rekordem z zeszłorocznym Na Zachodzie bez zmian, które otrzymało ich 14, czyli tyle samo co Przyczajony tygrys, ukryty smok lub Jak zostać królem z 2011 roku. Film o Oppenheimerze zebrał nominacje w takich kategoriach jak m.in. Najlepszy film, Najlepszy reżyser czy Najlepszy scenariusz adaptowany. Wśród nominowanych znalazł się również Cillian Murphy, dla którego jest to pierwsze takie wyróżnienie w karierze jeśli chodzi o kategorię filmu, wcześniej dostał nominację za bycie Wschodzącą gwiazdą oraz Najlepszego aktora pierwszoplanowego za serial Peaky Blinders.

Na drugim miejscu pod względem ilości nominacji znalazły się Biedne istoty Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone w roli głównej. Film otrzymał ich 11 i również znalazły się tam wyróżnienia dla Najlepszego filmu oraz reżysera.

Podium zamknął Martin Scorsese, którego nie doceniono jednak przy nominacji za reżyserię. Czas krwawego księżyca otrzymał 9 nominacji, a wśród nominowanych zabrakło również Lily Gladstone, która stawiana była przez wielu w roli faworytki za swoją rolę. Doceniono natomiast zdjęcia i odpowiedzialnego za nie Rodrigo Prieto.

Następnie Anatomy of a Fall, Przesilenie zimowe i Maestro otrzymali 7 nominacji, a jedną mniej dostali Dobrzy nieznajomi. Z 5 wyróżnieniami na koncie skończyła Barbie Grety Gerwig. Warto nadmienić, że do nagrody za Najlepsze zdjęcia został nominowany Łukasz Żal za film Strefa interesów.

BAFTA 2024 - nominacje

NAJLEPSZY FILM

Anatomy of a Fall

Przesilenie zimowe

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI

Dobrzy nieznajomi

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Biedne istoty

Ulica Rye Lane

Saltburn

Georgie ma się dobrze

Wonka

Strefa interesów

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO SCENARZYSTY, REŻYSERA LUB PRODUCENTA

Blue Bag Life - Lisa Selby (reżyserka), Rebecca Lloyd-Evans (reżyserka/producentka), Alex Fry (producent)

Bobi Wine. Prezydent z getta - Christopher Sharp (reżyser) [również reżyserował Moses Bwayo]

Earth Mama - Savanah Leaf (scenarzystka/reżyserka/producentka), Shirley O’Connor (producentka), Medb Riordan (producentka)

How to Have Sex - Molly Manning Walker (scenarzystka/reżyserka)

Is There Anybody Out There? - Ella Glendining (reżyserka)

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives - poprzednie życie

Society Of The Snow

Strefa interesów

NAJLEPSZY DOKUMENT

20 Days in Mariupol

American Symphony

Ucieczka z Utopii

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

The Boy and The Heron

Uciekające kurczaki: Era nuggetsów

Między nami żywiołami

Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZY REŻYSER

Andrew Haigh - Dobrzy nieznajomi

Justine Triet - Anatomy of a Fall

Alexander Payne - Przesilenie zimowe

Bradley Cooper - Maestro

Christopher Nolan - Oppenheimer

Jonathan Glazer - Strefa interesów

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Anatomy of a Fall

Barbie

Przesilenie zimowe

Maestro

Past Lives - poprzednie życie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Dobrzy nieznajomi

American Fiction

Oppenheimer

Biedne istoty

Strefa interesów

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Fantasia Barrino - Kolor purpury

Sandra Huller - Anatomy of a Fall

Carey Mulligan - Maestro

Vivian Oparah - Ulica Rye Lane

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Biedne istoty

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - Kolor purpury

Claire Foy - Dobrzy nieznajomi

Sandra Huller - Strefa interesów

Rosamund Pike - Saltburn

Da'vine Joy Randolph - Przesilenie zimowe

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Przesilenie zimowe

Barry Keoghan - Saltburn

Cillian Murphy - Oppenheimer

Teo Yoo - Past Lives - poprzednie życie

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Robert de Niro - Czas krwawego księżyca

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Jacob Elordi - Saltburn

Ryan Gosling - Barbie

Paul Mescal - Dobrzy nieznajomi

Dominic Sessa - Przesilenie zimowe

NAJLEPSZA MUZYKA

Robbie Robertson - Czas krwawego księżyca

Oppenheimer - Ludwig Göransson

Jerskin Fendrix - Biedne istoty

Anthony Willis - Saltburn

Daniel Pemberton - Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Rodrigo Prieto - Czas krwawego księżyca

Matthew Libatique - Maestro

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

Robbie Ryan - Biedne istoty

Łukasz Żal - Strefa interesów

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Twórca

Strażnicy Galaktyki 3

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Napoleon

Biedne istoty