Tak rozpoczyna się Death Stranding 2. Hideo Kojima pokazał film otwierający grę

fot. Kojima Productions

Reklama

Kojima Productions, studio założone przez Hideo Kojimę, miało swój panel tematyczny podczas Summer Game Fest 2025. W całości poświęcono go nadchodzącej grze Death Stranding 2: On the Beach, której premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Podczas prezentacji zaprezentowano nie tylko film otwierający grę, ale również fragmenty rozgrywki.

W panelu, obok samego Kojimy, udział wzięli również aktorzy, zarówno ci znani z pierwszej części, jak i ci, którzy dołączyli do obsady dopiero w sequelu. Na scenie pojawili się m.in. Troy Baker, Woodkid, Shioli Kutsuna oraz Elle Fanning.

Całe wydarzenie trwało niespełna półtorej godziny. Można je obejrzeć poniżej (wspomniany film otwierający grę rozpoczyna się około 37 minuty), jednak uwaga – materiał zawiera spoilery dotyczące Death Stranding 2: On the Beach, więc oglądacie na własną odpowiedzialność.

Akcja Death Stranding 2: On the Beach rozgrywa się 11 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części. Co ważne, twórcy nie wymagają od graczy znajomości poprzedniej odsłony – jej najważniejsze elementy fabularne są przypominane przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki.