Elio od Pixara mógł być kompletnie innym filmem. Co się zmieniło?

Elio to nowa animacja od Pixara, która lada moment wejdzie do kin na całym świecie, podobny jak tytułowy nastolatek na statek kosmitów. To historia science fiction, która - jeśli ktoś widział pierwsze zapowiedzi - znacząco się zmieniła od pierwowzoru, a finałowa wersja odbiera od oryginalnego pomysłu. W tej sprawie wypowiedział się współreżyserki Domee Shi oraz Madeline Sharafian, a także producentka Mary Alice Drumm.

W rozmowie z The Direct poruszono kwestię zmian w Elio. Produkcja na jakiś czas została wstrzymana z powodu strajków scenarzystów i wtedy zdecydowano się na przemodelowanie animacji. Wówczas też wspomniany wcześniej duet zastąpił Adriana Molinę, pierwszego reżysera, który w przeszłości odpowiadał także za popularne Coco. Co się zmieniło w ostatecznej wersji filmu?

Największą zmianą jest fakt, iż Elio w ostatecznej wersji chce być porwany przez kosmitów. W oryginale wcale tak nie było i nie podchodził do tej kwestii tak ochoczo. Producentka przyznała, że była to zmiana na plus, ponieważ dodała wiele pozytywnej energii.

Zmieniono też format obrazu. Z racji tego, iż Elio jest widowiskiem science fiction, postawiono na klasyczny, szerokoformatowy obraz panoramiczny.

W pierwszych zapowiedziach dało się zauważyć, że sojusznikiem Elio był Lord Grigon, który jednocześnie należał do społeczeństwa kosmitów, co w ostatecznej wersji nie ma miejsca. Ostatecznie zdecydowano jednak, że kompanem głównego bohatera powinien być jego syn, czyli Glordon. Miało to posłużyć podniesieniu stawki.

Elio - fabuła, reżyseria, obsada

Fabuła opowiada o tytułowym Elio, który pasjonuje się kosmosem. Pewnego dnia chłopiec zostaje przeniesiony do Communiverse, międzyplanetarnej organizacji, która zrzesza przedstawicieli odległych galaktyk. Jej członkowie błędnie uznają go za lidera Ziemi. Główny bohater będzie musiał więc nie tylko poradzić sobie z nową sytuacją, ale również odkryć, kim naprawdę jest.

Reżyserami filmu są Madeline Sharafian, Domee Shi (To nie wypanda) i Adrian Molina (współscenarzysta i współreżyser Coco), a głos podkładać będą między innymi Yonas Kibreab, America Ferreraa i niedawno ogłoszeni Jameela Jamil oraz Brad Garrett.

