Zwycięstwo Blake Lively. Aktorka nie zapłaci Baldoniemu 400 mln dolarów

fot. Sony Pictures

Reklama

W styczniu informowaliśmy Was, że Justin Baldoni razem z Wayfarer Studios i swoją ekipą PR-ową złożył w sądzie federalnym w Nowym Jorku pozew o zniesławienie przeciwko Blake Lively, jej mężowi Ryanowi Reynoldsowi i odpowiedzialnej za PR aktorki Leslie Sloane, domagając się gigantycznego odszkodowania w wysokości 400 mln dolarów. Teraz pojawiła się aktualizacja.

ILE!? Baldoni chce gigantycznego odszkodowania od Blake Lively i Ryana Reynoldsa

Zwycięstwo Blake Lively w sądzie

Sędzia federalny Lewis J. Liman odrzucił pozew Justina Baldoniego. Strona Blake Lively uważa to za „całkowite zwycięstwo” i triumfuje. Gwiazda skomentowała sprawę na swoim Instagramie. W jej wpisie możemy przeczytać między innymi: „Chociaż pozew przeciwko mnie został odrzucony, tak wiele osób nie ma zasobów, aby się bronić. Jestem bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by walczyć o prawa kobiet do zabierania głosu, by chronić siebie, swoją integralność, godność i historię”. W ramach dzisiejszego nakazu sędzia Liman oddalił także oddzielny pozew Baldoniego przeciwko New York Times na kwotę 250 milionów dolarów.

Warto jednak dodać, że decyzja sądu nie jest ostateczna. Justin Baldoni i jego prawnicy mają prawo złożyć kolejny pozew w innej formie. Nie wiadomo jednak, czy filmowiec z tego skorzysta.

Strony Wayfarer zarzuciły, że Reynolds i Sloane złożyli dodatkowe oświadczenia oskarżające Baldoniego o molestowanie seksualne, a Times złożył dodatkowe oświadczenia, oskarżające strony Wayfarer o udział w kampanii oszczerstw. Ale Strony Wayfarer nie twierdziły, że Reynolds, Sloane lub Times na podstawie dostępnych im informacji poważnie wątpiliby w prawdziwość tych stwierdzeń, co jest wymagane, aby poniosły odpowiedzialność za zniesławienie na mocy obowiązującego prawa – fragment oświadczenia sędziego Lewisa J. Limana.

Blake Lively kontra Justin Baldoni - o co chodzi w sporze prawnym?

Ten pozew to wierzchołek góry lodowej sporu prawnego Blake Lively i Justina Baldoniego, który nadal trwa. Aktorka oskarżyła go o molestowanie seksualne i niestosowne zachowanie na planie It Ends With Us, a także o prowadzenie internetowej kampanii oszczerstw przeciwko niej. Filmowiec zaprzecza i uważa za to, że gwiazda pragnie go pogrążyć. Ponoć Lively pragnęła także pełnej kontroli kreatywnej nad It Ends With Us, traktując film jako swoją autopromocję, a także zaangażowała męża Ryana Reynoldsa w rozwój projektu, spychając prawdziwego reżysera na drugi plan.

Tak naprawdę największa bitwa rozegra się 9 marca 2026 roku, gdy sędzia rozstrzygnie, czy oskarżeniem aktorki pod adresem reżysera It Ends With Us są prawdziwe.

Największe kontrowersje Hollywood